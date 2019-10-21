المصدر: الامارات اليوم

وحيد

نشر لاعب الوصل السابق، وعجمان، وحيد إسماعيل صورة تجمعه مع زميله في «البرتقالي»، حسن زهران، عقب خسارة «الإمبراطور» أمام الشارقة 1-5، إذ تفاعل جمهور الوصل مع الصورة، وأبدى حسرته على مستوى دفاع «الأصفر» بعد رحيل إسماعيل وزهران.

كلباء

طالب مشجعون لاتحاد كلباء رابطة المحترفين بتقديم موعد مباراة فريقهم أمام الجزيرة، لتقام في السادسة والنصف بدلاً من التاسعة ليتمكنوا من مؤازرة الفريق في المدرجات، مشددين على أنه لا يوجد سبب لتأخيرها.

منصة

عانى الصحافيون ضيق المنصة المخصصة لجلوسهم في استاد زعبيل خلال تغطية مباراة الوصل أمام الشارقة، لوجود محللي الاستديوهات بالقنوات الرياضية فضلاً عن مراسلي القنوات، مطالبين إدارة النادي بتوسعة المنصة حتى تتسع لأعداد أكبر.