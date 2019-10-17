فيكتوري «نيو لوك» في جائزتَي شيامين والصين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تخوض زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم تحدياً جديداً في عالم البطولات العالمية من المنافسة في جائزتي شيامين والصين للزوارق السريعة «فورمولا1»، اللتين تقامان تباعاً في مدينة شيامين، اعتباراً من غد وحتى الأحد المقبل.

وتظهر مؤسسة الفيكتوري تيم بوجه جديد، بعد تعاقدها مع الثنائي الجديد: السويدي إريك ستارك الذي سيقود في الجولتين المرتقبتين «زورق «فيكتوري 74»، والبطل الإيطالي الصاعد دافيد ديل بين، الذي سيقود بدوره زورق «فيكتوري 33» في الصين، وأيضاً المراحل المتبقية من منافسات بطولة العالم التي تتضمن الجولة السادسة والختامية في إمارة الشارقة ديسمبر المقبل.

وأتم فريق فيكتوري تيم كل التحضيرات لخوض التحدي بمعنويات مرتفعة من خلال المعسكر الإعدادي الذي أقيم أخيراً بمقر المؤسسة في دبي، واستمر لأكثر من أسبوع بإشراف الجهاز الفني والإداري، خاض من خلاله الثنائي الجديد ستارك وديل بين عدداً من التجارب الفنية على الزوارق، من أجل اختبار جاهزيتها قبل خوض غمار الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم على التوالي في الصين.