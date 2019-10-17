أحمد خليل: سامحوني لإهدار فرصة الدقائق الأخيرة

المصدر: العوضي النمر - بانكوك

طالب مهاجم المنتخب الوطني أحمد خليل الجماهير بمسامحته على إهدار فرصة في الدقائق الأخيرة من زمن لقاء مباراة المنتخب وتايلاند، أول من أمس، في التصفيات المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وعلل ذلك بافتقاده حساسية المباريات نتيجة اللعب احتياطياً خلال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات صحافية: «أي لاعب كرة يبتعد عن اللعب بشكل أساسي في المباريات يمر بمثل تلك الظروف، لأن المشاركة لدقائق عدة خلال المباريات لا تقوم بتجهيز اللاعب بشكل جيد وتصل به إلى (الفورمة) المطلوبة، لذلك أنا حزين للوصول إلى تلك النقطة، وأتمنى أن أعود إلى مستواي بما يخدم منتخب بلدي وفريقي شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة».

وعن أسباب خسارة المنتخب من تايلاند، قال أحمد خليل: «من دون شك الخسارة ناجمة عن تعدد الأخطاء على مدى زمن المباراة، وحسن استغلال المنتخب التايلاندي للفرص التي سنحت له خلال شوطي المباراة، إضافة الى أنه ظهر بمستوى طيب وأحسن التعامل مع المباراة وفرض أسلوبه». واعتبر أننا «خسرنا ثلاث نقاط مهمة، لكن تلك الخسارة ليست نهاية المطاف، فلايزال أمامنا محطات أخرى يمكنا التعويض خلالها والعودة لتحقيق الفوز واستعادة صدارة المجموعة السابعة، لكن مع السعي إلى تدارك أية أخطاء تحد من طموحات الفريق».

وعن سبب الارتباك الذي يحدث خلال الشوط الأول في كل المباريات التي لعبها المنتخب خلال الفترة الماضية، قال: «طموحنا كلاعبين كبير من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا، وحينما نشارك في المباريات يكون هدفنا الرئيس تحقيق الفوز، لكن لا تنس أن الفريق يضم عدداً من اللاعبين الشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل كرة الإمارات، وهم بحاجة لمزيد من الوقت لاكتساب الخبرات والتأقلم على أجواء المباريات الدولية».

وفي ما يتعلق بأهمية اللقاء المقبل أمام فيتنام قال أحمد خليل: «لقاءا تايلاند وفيتنام يعتبران من أهم لقاءات منتخبنا، كونهما من المنافسين بقوة على التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وإذا كنا خسرنا جولة تايلاند فنحن قادرون على التعويض في مباراة الإياب التي ستقام في الإمارات، أما مباراة فيتنام المقبلة فهي لا تقل أهمية، وعلينا حسن الاستعداد لها، وسعي الجهاز الفني لتدارك السلبيات التي بدت خلال مباراة تايلاند من أجل الظهور القوي والمشرف، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفنا في ترتيب فرق المجموعة».

وبسؤال أحمد خليل عن قيام عمر عبدالرحمن بتسليم شارة الكابتن عند استبداله إلى علي مبخوت الذي رفض استلامها ومنحها لخليل، قال: «شارة الكابتن كانت مع عموري بحكم خبرته وأقدميته مع الفريق، وعند خروجه من الملعب قام بتسليمها إلى أقرب لاعب له وهو مبخوت، الذي يدرك أنني الأقدم، لذلك قام بمنحي الشارة، ولا أجد في ذلك أي مشكلة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، فمثل تلك الأمور منظمة ومعروفة للاعبين داخل المنتخب، وعموماً الشارة ليست أغلى من نقاط المباراة».

وعن مدى تأثر معنويات اللاعبين بمثل تلك الخسارة في ظل قلة خبرات معظمهم، قال أحمد خليل: «معنويات جميع اللاعبين عالية، وإن شاء الله نتجاوز تلك المحطة بدعم الجميع، فقد خسرنا جولة ولم نخسر تصفيات».

• الخسارة ليست نهاية المطاف، وقادرون على التعويض.