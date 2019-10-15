فيكتوري تيم يحصد «العلامة الكاملة» في الدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج نجم فريق فيكتوري تيم، النمساوي كيفين رايتيرر، بطلاً لمنافسات فئة «واقف جي بي 1» ضمن جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثالثة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019، التي استضافتها مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية.

وحسم قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 اللقب ضمنياً، إذ يحتاج الى نقطتين فقط ليضمن اللقب دون الدخول في حسابات معقدة وإكمال مرحلة واحدة من ثلاث ستقام ضمن الجولة الرابعة والختامية المرتقبة في إمارة الشارقة شهر ديسمبر المقبل، ليتوج بطلاً دون النظر لنتائج الآخرين، ومن بينهم منافسه المباشر النرويجي دانيال أندرسون الذي حقق المركز الثاني.

ورفع نجم «فيكتوري تيم» رصيده إلى 222 نقطة منفرداً بصدارة الترتيب العام لمنافسات فئة واقف جي بي 1 ضمن البطولة العالمية بفارق 73 نقطة عن أقرب ملاحقيه النرويجي أندرسون الذي وصل رصيده إلى 148 نقطة معززاً موقفه في مركز الوصيف متمسكاً ببصيص الأمل في التتويج حتى الجولة الحاسمة والأخيرة في الإمارات. وحصد رايتيرر في الصين العلامة الكاملة من ثلاث مراحل محرزاً 75 نقطة ليخطو بثبات نحو تكرار انجازه الذي حققه مع مؤسسة «الفيكتوري تيم» العام الماضي وتوج من خلاله بطلاً للعالم، حيث يتطلع بقوة لتحقيق ثنائية نادرة بإهداء الفيكتوري تيم لقباً عالمياً جديداً في عام 2019 يضاف إلى سجلات أبطاله بعد فوزه قبل أسابيع بالتاج الأوروبي، فيما يسعى أيضاً لاحراز اللقب الثاني على التوالي في هذه الفئة بعد فوزه العام الماضي مدافعاً عن ألوان مؤسسة الفيكتوري تيم.

نتائج واقف جي بي 1:

1- كيفين رايتيرر - النمسا

75 نقطة.

2- دانيال أندرسون - النرويج

54 نقطة.

3- ستيان سشجيتلين - النرويج

44 نقطة.

4- زابو بارناباس - المجر 44 نقطة.

5- أندرسون كلير - الدنمارك

43 نقطة.

الترتيب بعد نهاية الجولة 3:

1- كيفين رايتيرر - النمسا

222 نقطة.

2- دانيال أندرسون - النرويج

148 نقطة.

3- زابو بارناباس - المجر 133 نقطة.

4- ستيان سشجيتلين - النرويج

125 نقطة.

5- أندرسون كلير - الدنمارك

125 نقطة.