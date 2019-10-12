المصدر: الامارات اليوم

الشحات

نشر لاعب العين السابق، المصري حسين الشحات، تغريدة على حسابه في «تويتر» أشاد خلالها بأداء علي مبخوت مع المنتخب الوطني أمام إندونيسيا، قائلاً: «أحسن مهاجم في آسيا ومن أفضل المهاجمين العرب، بالتوفيق دائماً يا عالمي».

توتر

حالة من التوتر في العلاقة بين المدير التنفيذي لشركة أحد الأندية مع مسؤولي الشركة، بعد أن علم من وسائل الإعلام إبرام النادي أكثر من صفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية دون معرفته.

تدبير

دعا مسؤول في أحد أندية دوري المحترفين لاعبين إلى الانتظار لمدة أسبوع لحين تدبير المستحقات المالية الخاصة بهم وراتب الشهر المنقضي، إذ شدّد على أن الأزمة المالية التي عانيها النادي في طريقها للانفراج.