المصدر: الامارات اليوم

اجتماع

فوجئ إعلاميون بطلب اتحاد رياضي للعبة فردية، تأجيل التغطية الإعلامية لاجتماع امتد على يومين، من دون سبب واضح، رغم مخاطبته لوسائل الإعلام بضرورة الحضور والمتابعة.

أكاديميات

يتجه اتحاد السلة لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب، من خلال الأكاديميات في الإمارات، وأبرم اتفاقاً مع 15 منها في دبي وحدها.

تصويت

أشرك نادي عجمان الجمهور في التصويت على أفضل لاعب في المراحل السنية بالنادي، من خلال التصويت لـ24 ساعة على حسابه في (إنستغرام).

الكمالي

وضعت صحيفة «ميرور» البريطانية، لاعب الوحدة، حمدان الكمالي، ضمن 100 موهبة شابة كان من المتوقع تألقها في 2010، وظهر في القائمة أيضاً نجوم مثل هازارد وكوتينيو ودي خيا.

منسق

يتجه منسق إعلامي في جهة رياضية بالدولة لترك عمله، بسبب ما قال إنها بيئة غير ملائمة للعمل.