منتخب اليد يلتقي البحرين ودياً اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد في السادسة من مساء اليوم مع نظيره البحريني ودياً، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة يناير المقبل في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت والمؤهلة إلى كأس العالم مصر 2021.

وكان المنتخب البحريني قد وصل أمس الى الدولة لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى الغد، يخوض خلاله تجربتين وديتين مع منتخب الدولة، على أن تقام المباراة الثانية غداً على صالة نادي الشارقة.

وتعد مواجهتَي البحرين بمثابة الاختبار الرسمي الأول لمدرب المنتخب الوطني، الإسباني فرناندو خافيير آزانزا، الذي تسلم مهامه الصيف الماضي بهدف قيادة الأبيض في البطولة الأسيوية.

من جهته، شدد نائب رئيس اتحاد كرة اليد محمد شريف على أهمية تجربتَي البحرين، وقال في تصريحات صحافية، إن «فوائد عديدة سيجنيها المنتخب من لقاء نظيره البحريني، خصوصاً أن هاتين التجربتين تأتيان عقب أربعة تجمعات مصغرة للمنتخب على مدار الشهرين الماضيين تحت إشراف مدربه الجديد الإسباني فرناندو آزانزا». وأضاف: «تضم قائمة المنتخب 23 لاعباً، ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجارب في مواصلة العمل على مستوى جاهزية اللاعبين قبيل الدخول في مراحل الإعداد النهائية لآسيوية الكويت، التي ستبلغ ذروتها في دخول المنتخب، خلال الفترة المقبلة، معسكرين خارجيين في ديسمبر المقبل في كل بولونيا وإسبانيا».