المصدر: الامارات اليوم

انفصال

نفت ماريا برودان، زوجة مدرب فريق الوصل، الروماني ريجيكامب، الأنباء التي أشارت إلى انفصالهما، خصوصاً مع عدم إقامتها مع المدرب في دبي، مشيرة إلى أنهما سيذهبان قريباً في إجازة إلى أميركا، وفقاً لما صرحت به لصحيفة «زياري» الرومانية.

ندوة

استغرب مراقبون عدم حضور الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، افتتاح ندوة رياضية مهمة عقدت بمقر الهيئة في دبي، الأحد الماضي، بعنوان «التغذية الرياضية والفحص الجيني»، حضرها عدد كبير من المختصين، وممثلون عن الاتحادات الرياضية.

ماجد

دافع لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، عن زميليه عبدالعزيز الكعبي ومحمد جمعة «بيليه»، بعدما تلقيا انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ردّ حسن على مغرد في «تويتر»، مؤكداً أن الكعبي وبيليه لديهما ظروف خاصة منعتهما من الانضمام إلى المنتخب الأولمبي.