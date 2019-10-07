نقل مقر القرية التراثية لسباق مهرجان دلما

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة العليا المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي نقل مقر القرية التراثية بالجزيرة التاريخية، حيث ستوجد على شاطئ البحر مباشرة في المنطقة التي تقع بين الميناء وقاعة الأعراس، بدلاً من منطقة مواقف الميناء، بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من الضيوف، لاسيما بعد أن تمت زيادة مساحتها لتصل إلى 12 ألفاً و500 متر مربع.

وتعج القرية التراثية بالعديد من الفعاليات التي تخدم جميع أفراد العائلة وكذلك الشباب الرياضي، وهناك مسابقات «الكايت سيرف» التي تقام للمرة الأولى، وكذلك كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية ومسابقات شد الحبل، إضافة إلى المسابقات التراثية مثل صيد السمك والكيرم.

وخصصت اللجنة جوائز مالية قيمة للفائزين في تلك المسابقات، لتحفيزهم على الوجود والتفاعل مع الحدث.

ويبلغ عدد متاجر السوق الشعبي 35، مع أجنحة لخمس جهات حكومية، وأربع محال تجارية، كما تشمل القرية سوقاً شعبياً وبيت النوخذة ومسرح الفعاليات، وأجنحة للجهات الحكومية ومحال تجارية وباحة للمطاعم والأكشاك والمعرض البحري، بجانب الفعاليات النسائية مثل الأزياء التراثية، وكذلك الطبخ وصناعة التلي والخوص، من أجل وجود الجميع بداية من الأطفال ومروراً بالشباب وانتهاء بالآباء والأمهات.

وتفتح القرية أبوابها من 17 حتى 23 من الشهر الجاري.

من جهته، أكد مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عبدالله القبيسي، أن نقل مقر القرية جاء تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مشاركة كل فئات المجتمع، الصغير والكبير الرجل والمرأة، في الفعاليات.

وقال: «تم توسيع مساحة القرية لتتسع لمزيد من الأحداث والمسابقات التي ستنال إعجاب الجميع، في ظل الطفرة الكبيرة في عدد المسابقات، وكذلك تنوعها بين الرياضية والتراثية وما يخص الأنشطة النسائية».