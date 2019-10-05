المصدر: الامارات اليوم

ملعب

انتقد إعلاميون حضروا مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في دوري الخليج العربي، رفض شركة الأمن المسؤولة عن تنظيم المباراة، دخول سياراتهم إلى مواقف الملعب، رغم أن رابطة دوري المحترفين خصصت أماكن خاصة بهم.

مطالبة

طلب عدد كبير من جمهور النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة لاعب العميد والمنتخب الوطني السابق خالد إسماعيل، إلى النادي في محاولة لمعالجة أزمات النادي المتكررة، لاسيما في دوري الخليج العربي.

«الفار»

علّق حارس مرمى العين خالد عيسى على قرار الحكم «الفار» بإلغاء الهدف الثالث للعين الذي سجله لابا كوجود، وقال «إنهم في السابق كانوا يقولون إن الحكم بشر يخطئ كونه جزءاً من اللعبة، لكن هناك الآن تكنولوجيا وتخطئ».