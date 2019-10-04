المصدر: الامارات اليوم

استغناء

استغنى نادٍ في دوري الخليج العربي عن موظف العلاقات العامة، بداعي أنه تلقى عرضاً من أحد الأندية المنافسة، رغم تأكيد الموظف أنه يرغب في الاستمرار بالنادي الذي يعمل معه منذ 30 عاماً.

جداول

تساءل مشرفو مراحل سنية في أندية تتبع اتحاد لعبة جماعية عن التغييرات الكثيرة التي تجريها لجنة المسابقات، والمتعلقة بجداول المسابقات الخاصة بهذه الفئات العمرية، مؤكدين أن الأندية تتسلم أحياناً وفي يوم واحد أكثر من تعديل حول المباراة ذاتها أو مكان إقامتها.

أمنية

حقق مسؤولو نادي عجمان أمنية طفل لم يتجاوز 14 عاماً طلب الحصول على قميص اللاعب البرازيلي فاندر فييرا، تحفيزاً له على مواصلة تفوقه الدراسي، إذ حصد 98% في الامتحانات الشهرية ويلعب في أحد فرق قطاع الناشئين في النادي.

المنتخب

رحّب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب مارفيك، استعداداً لمباراتي إندونيسيا وتايلاند، معتبرين أن العناصر التي تم اختيارها تعد الأبرز في الدوري حتى الآن.