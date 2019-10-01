المصدر: الامارات اليوم

إعارة

أعلن نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» عن موافقته على إعارة لاعب فريق 21 سنة لكرة القدم، حمدان المنصوري، الى دبا الحصن، علماً أن الشارقة كان قد تعاقد مع المنصوري العام الماضي قادماً من دبا الحصن.

رفض

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي، رفض التعاقد مع لاعب في اليوم الأخير، أمس، من سوق الانتقالات الصيفية، بسبب كبر سن اللاعب، رغم حاجة الفريق لتدعيم صفوفه في المركز نفسه.

مسؤول

يعتقد مسؤول كبير أن إغلاقه لتدريبات فريقه الذي يلعب في دوري المحترفين، حاله كحال بقية الأندية، لكن الحقيقة أن أغلب الأندية، خصوصاً الكبيرة منها، تتيح للإعلام فرصة لقاء اللاعبين وحضور جانب من التدريبات.