دوري أبطال مدارس أبوظبي بـ 7 مسابقات رياضية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي دوري أبطال مدارس إمارة أبوظبي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وذلك «ضمن مبادراته التطويرية المتنوعة، وحرصه الكبير على رفد المسيرة الرياضية بالمشروعات والمسابقات والأنشطة والفعاليات الداعمة للتنمية الرياضية».

وكشف المجلس عن المبادرة الجديدة في مؤتمر صحافي عقده في مقره أمس، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومدير إدارة شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم حميد عبدالله، وممثل دائرة التعليم والمعرفة ناصر خميس، والرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس حسين مراد، ومدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي.

ووفقاً لبيان رسمي «يقام الدوري انطلاقاً من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لدعم الرياضة المدرسية، باعتبارها القطاع الحيوي الرئيس الرافد للهرم الرياضي بالمواهب، بجانب مساعيه المتواصلة لنشر الثقافة الرياضية في صفوف الطلبة، وتعزيز أهمية الرياضة بالنسبة لكل أفراد المجتمع، وحرصه على تقديم الممارسات الإيجابية التي ترسّخ نمط الحياة الصحية لمجتمع أبوظبي، والعمل على تقديم الفرص المثالية للمواهب الواعدة للتعبير عن قدراتها وإمكاناتها الرياضية».

ويتضمن الدوري سبع مسابقات رياضية مخصصة لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة للبنين والبنات، في مدارس أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة، ويضم مسابقات: «كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة والجمباز»، كما ستُقام منافسات الدوري خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن فتح باب التسجيل لكل الفرق المدرسية بجميع الألعاب والمسابقات عبر الرابط: www.champions.adsc.ae، ابتداءً من 29 سبتمبر وإلى 24 أكتوبر 2019 الموعد الذي سيسدل فيه الستار على التسجيل.

ويتوقع أن تشارك نحو 250 مدرسة من أصل 411 مدرسة في إمارة أبوظبي، بعد أن تم التعميم عليها وفتح باب المشاركة أمامها، وذلك بواقع 240 مدرسة حكومية وخاصة في أبوظبي، و140 مدرسة في العين، إضافة إلى 31 مدرسة من منطقة الظفرة، كما تقام منافسات البطولة في عطلة نهاية كل أسبوع، مع مراعاة فترات الامتحانات والإجازات المدرسية، حيث تجري مسابقات أبوظبي في المنشآت الرياضية لوزارة التربية والتعليم، وجامعة نيويورك، ونادي أبوظبي للكريكيت، ونادي الجمباز (ذا ليتل ستارز)، كما تُقام المنافسات في منطقة العين بنادي العين وربتون كوليج ووزارة التربية والتعليم، في حين تشهد منطقة الظفرة المنافسات بنادي الظفرة، ومدرسة الشويفات، ووزارة التربية.

وتخضع المسابقات الرياضية المعتمدة في منافسات الدوري للوائح الفنية والتحكيمية المعتمدة من قبل الاتحادات الرياضية المحلية والدولية في المسابقات كافة، كما ستحظى المنافسات بإشراف فني من قبل كشافي الأندية الرياضية، دعماً لفرص ضم واختيار المواهب وصقل مهاراتهم، تمهيداً لضمهم والاستفادة من خاماتهم في الأندية والمنتخبات بجميع الألعاب.

وسيُقام النهائي بصورة مشابهة للمهرجانات المجتمعية الكبيرة، التي ستشهد تتويج بطل كل مسابقة، بجانب تقديم الجوائز التي ستتضمن كؤوساً وميداليات ومعسكرات تدريبية مع الشركاء العالميين لمجلس أبوظبي الرياضي، وحضور متابعة مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، بجانب زيارات تعريفية لنادي مانشستر سيتي وملاعب الأندية الإسبانية، إضافة إلى تذاكر سفر على متن «طيران الاتحاد»، وتذاكر لحضور الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها المجلس، وما تمثله من فرص كبيرة للقاء نجوم العالم بمختلف الرياضات.

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مدرسة في إمارة أبوظبي يتوقع مشاركتها في المنافسات.