«العاصفة 118» و«الفهد 79» يُتوّجان بلقب «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج القاربان «العاصفة 118» لمالكه النوخذة سيف إبراهيم المرزوقي، و«الفهد 79» لمالكه جاسم معيوف وبقيادة ابنه النوخذة محمد، بطلين لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على مستوى الشباب والناشئين.

وجمع السباق أكثر من 40 قارباً، اصطفت قبالة جزيرة داريا على شواطئ جميرا، وانطلقت لمسافة تزيد على أربعة أميال بحرية، وهي تحمل شعار «تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات - دبي 2019»، الذي تستضيفه الإمارة من 24 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه المبادرة إطار الخطة الترويجية والتعاون المشترك بين النادي ومؤسسة دبي للمستقبل.

وفي سباق الشباب، كان التفوق كبيراً لـ«العاصفة 118»، بينما حلّ ثانياً القارب «السرب 80»، وحلّ ثالثاً القارب «داحس 18». ولدى فئة الناشئين كان الفوز والناموس من نصيب طاقم القارب «الفهد 79»، الذي عرف كيف يسبق الجميع إلى خط النهاية في وقت مثالي منحه صدارة هذه الفئة. ونجح القارب «معدي 8» في الحصول على المركز الثاني، بينما جاء القارب «نزاع 9» في المركز الثالث. وعقب نهاية منافسات السباق جرت مراسم التتويج في مراسي «بي آند أو» جميرا الرابعة، بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد الشرهان من مؤسسة دبي للمستقبل. وقال حارب في تصريحات صحافية: «يسعدنا أن نسهم كجزء من الترويج للحدث، عبر مبادرة للتوعية بأهمية تنظيف المحيطات والاهتمام بالبيئة البحرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدرء تلك الأخطار».