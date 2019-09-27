المصدر: الامارات اليوم

لاعب

تلقى لاعب مقيم في أحد أندية دوري الهواة صدمة، بعدما أخبره الجهاز الإداري بعدم رغبة المدرب في التعاقد معه قبل أسبوع واحد من غلق باب الانتقالات، وذلك بعدما خاض مع الفريق 15 مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، وسافر معهم للمعسكر الخارجي.

قائمة

ينتظر أن تضم القائمة الجديدة التي سيعلن عنها مدرب المنتخب مارفيك، قريباً، مجموعة من الوجوه الجديدة، على أن يتم إعلانها بعد ختام الجولة الثالثة من الدوري، تمهيداً للقاء إندونيسيا.

منع

وجّه اتحاد لعبة جماعية أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان المختلفة، بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو عمل لقاءات صحافية مع وسائل الإعلام، علماً أن الاتحاد السابق كان يتيح الفرصة لرؤساء لجانه للتحدث لوسائل الإعلام بحرية كاملة.

انتقال

رفض لاعب أجنبي، في أحد الأندية، عرضاً للانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بسبب ضعف المقابل المادي، رغم أنه لم يتم قيده في قائمة الفريق في الانتقالات الحالية.