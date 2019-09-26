دبي تمنح «إقامة ذهبية» لنجوم رياضة مقيمين وزائرين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وجه مجلس دبي الرياضي الأندية وشركات كرة القدم بتشكيل مجالس للجماهير، بما يعزّز آليات التواصل بين الطرفين وينعكس بالإيجاب على نتائج الفرق والحضور الجماهيري للمباريات.

وكلف مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، خلال اجتماعه السادس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة مطر الطاير، وبحضور الأمين العام سعيد حـارب، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، والدكتور عبدالله الكرم، وأحمد الشعفار، وموزة المري، ومريـم الحمادي، ولمياء خان، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي، الأمانة العامة لمجلس دبي الرياضي بالتواصل مع الأندية لتنفيذ هذا التوجيه.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن: «مجلس الإدارة اطلع على تقرير إدارة الاتصال المؤسسي حول ما تم إنجازه ضمن مبادرة (منصة التشجيع الرياضي) التي أطلقها المجلس بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبمشاركة عدد من الأندية والمؤسسات الإعلامية وهيئة تنظيم الاتصالات». وأضاف البيان «تم الوقوف على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقة بين الأندية والجماهير ووضع آليات للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية التي تقدمها الأندية والدور الإيجابي الذي يقوم به الجمهور لدعم فرق الأندية، والتعبير عن رأيه بشكل حضاري ينسجم مع تقاليد مجتمعنا وقوانين الدولة في هذا المجال».

وشدّد مجلس الإدارة على حق الجمهور في توجيه النقد الإيجابي من دون تجاوز في حق المؤسسات الرياضية أو التطاول على العاملين فيها، كما أطلق المجلس وسم «# شجّع_ بإيجابية»

كما حث المجلس الأندية وشركات كرة القدم على الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية المسؤولة عن الرياضة والالتزام بلوائح الاتحادات الرياضية على النحو الذي يوفر أجواء النجاح والمنافسة التي ترتقي بالمستوى الرياضي الذي ينعكس بالإيجاب على المنتخبات الوطنية، ويعزز قوتها في التنافس بالمحافل الدولية الرياضية واعتلاء منصات التتويج فيها.

وجاء في البيان: «دعا مجلس دبي الرياضي الأندية وشركات كرة القدم للاستفادة المثلى من الموارد البشرية لديها، خصوصاً اللاعبين الذين تمت تنشئتهم في الأكاديميات، وكذلك صرف الموازنات المعتمدة وفق التوجيهات الخاصة بالإنفاق المعتدل».

ورشح المجلس عدداً من نجوم الرياضة العالميين من المقيمين في دبي والزائرين لها للحصول على الإقامة الذهبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي»، وفق التعليمات الحكومية الصادرة بشأن الإقامة الذهبية. واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تقارير إنجازات اللجان الدائمة في المجلس، إذ قدمت لجنة التطوير والمستقبل عرضاً لتقرير الأداء المؤسسي للمجلس للموسم الرياضي الذي يتضمن معلومات عن جوانب الأداء الإداري والفني للمجلس والأندية، وكذلك تقارير تنفيذ المبادرات المختلفة ونتائج الفرق وعدد البطولات في مختلف الرياضات والفئات العمرية، وكذلك استعراض الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة 2020-2030، فيما قدمت لجنة الاستثمار والمشاريع عرضاً عن تطور العمل في المشروعات الاستثمارية للمجلس الجاري تنفيذها وفق خطة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة.

وأضاف البيان: «مجلس الإدارة اطلع على نتائج تقارير عمل الإدارات التي تتبع مجلس دبي الرياضي، والمبادرات التطويرية التي يقوم بها المجلس لدعم عمل الأندية وتطوير المواهب الوطنية».

وقدّمت إدارة التطوير الرياضي عرضاً لنتائج برنامج رعاية الموهوبين والمتميزين الذي تضمن مشاركة عدد من لاعبي أندية دبي الناشئين والشباب ضمن معسكر الموهوبين الذي نظمه المجلس بالتعاون مع «مركز دو لا ليغا للكفاءات العالية»، وتضمن تدريبات داخل الدولة وخارجها ومشاركة في مباريات تنافسية بمعسكر تدريبي بإسبانيا.

وقدمت إدارة الفعاليات الرياضية عرضاً عن أهم الفعاليات التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة، وكذلك عرض النسخة الخامسة من نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الأول من نوعه في العالم الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، ويتم تحديثه باستمرار من خلال إضافة فئات جديدة ومعايير تتناسب مع تطور قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية.

ومن بين الموضوعات التي استعرضها اجتماع مجلس الإدارة، الشكل الجديد لدليل الفعاليات الرياضية الذي سيصدره المجلس للتعريف بالفعاليات الرياضية خلال الفترة من 2020 إلى 2030، بشكل جديدة وبلغات عدة لتغطية الاهتمام المتزايد بالحصول على الدليل من مختلف المنظمين والجماهير من داخل الدولة وخارجها.

تطوّر مجمع حمدان الرياضي بـ «الأرقام»

تلقّى مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي تقريراً عن «مجمع حمدان الرياضي» بالأرقام، حيث تم توفير 57% من الزمن المستغرق لتغطية حوض المياه من أجل استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، ويعزّز هذا التطور قدرة المجمع على استضافة عدد أكبر من الفعاليات سنوياً، كما تضمن التقرير تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات خلال الموسم الرياضي، وزيادة عدد الفعاليات التي يستضيفها المجمّع.

أبرز القرارات

- تشكيل مجالس للجماهير.

- وضع آليات للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية.

- التشديد على حق الجمهور في توجيه النقد الإيجابي من دون تجاوز في حق المؤسسات الرياضية.

- إطلاق وسم «# شجّع_ بإيجابية».

- الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية المسؤولة عن الرياضة والالتزام بلوائح الاتحادات الرياضية.

- دعوة شركات كرة القدم للاستفادة المثلى من الموارد البشرية لديها، خصوصاً اللاعبين الذين تمت تنشئتهم في الأكاديميات.

- دعوة الأندية لصرف الموازنات المعتمدة وفق التوجيهات الخاصة بالإنفاق المعتدل.

- ترشيح عدد من نجوم الرياضة العالميين من المقيمين في دبي والزائرين لها للحصول على الإقامة الذهبية.

• من حق الجمهور توجيه النقد الإيجابي من دون التطاول على العاملين في المؤسسات الرياضية.