الإمارات تشارك في الاجتماع العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك الإمارات في الاجتماع العام الـ92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم)، المقرر عقده بمدينة تشينغداو، في مقاطعة شاندونغ الصينية، خلال الفترة من 13 إلى 20 الشهر المقبل، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي.

ويترأس وفد الإمارات رئيس اتحاد الرياضات البحرية، حريز المر، وهو العربي الوحيد الذي يشغل عضوية (يو أي إم)، في الدورة الحالية، عقب انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية عام 2107 بجمهورية الجبل الأسود.

كما يضم مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية كلاً من: الإيطالي الدكتور رافئيللي كيولي (الرئيس)، ونائبيه: جي إم جيرالدي (موناكو)، والسويدي غوستافسون، والسويسري توماس كورث (الأمين العام)، والألماني من أصل يوناني بابا شريستوبووليس (محامياً).

أما قائمة الأعضاء، فتضم كلاً من: حريز المر (الإمارات)، وباردينهيوير (ألمانيا)، وديلون (إيرلندا)، وهونديك (كرواتيا)، وجوالا (إستونيا)، ويوري لوكا نوف (روسيا)، وموتا (سويسرا)، وهاري نيكولاس (أميركا)، وديفيد بريشي (نيوزيلندا)، ولي رويلين (الصين)، وسوثيرلاند (بريطانيا)، وفان لانكير (بلجيكا)، ووجيودا (بولندا).

ويشكل أبناء الإمارات حضوراً في عضوية اللجان الدولية، حيث

يشغل أحمد إبراهيم، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، عضوية ثلاث لجان دولية، هي: الزوارق السريعة (كومونوف)، وتطوير الشباب، وفورمولا المستقبل.

كما يمثل الإمارات في لجنة البيئة محمد حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، وانتخب سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في عضوية لجنة زوارق (فورمولا1)، وناصر الظاهري، رئيس اللجنة الفنية للزوارق والدراجات المائية باتحاد الإمارات عضواً في لجنة الأمن والسلامة.

ويستضيف فندق حياة ريجنسي، اعتباراً من 13 الشهر المقبل، اجتماعات اللجان الدولية المختلفة.