المصدر: الامارات اليوم

فارس

نفى لاعب الجزيرة، فارس جمعة، أن يكون خضع لتدريبات إضافية من الجهاز الفني، بسبب زيادة وزنه، ونشر على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو، قائلاً: «إن لم تستحي فافعل ما شئت.. للعلم فقط وزني حالياً مثل وزني في الفيديو، حاول مرة أخرى».

فرصة

رفض مدرب لأحد أندية المحترفين إعطاء الفرصة للاعب مواطن مميز للعب في المباريات منذ الموسم الماضي حتى الآن، لعدم قناعته الفنية به، رغم أن إدارة النادي متمسكة باللاعب، ورفضت التخلي عنه لمصلحة ناد آخر مجاور.

دبا الحصن

لايزال جمهور نادي دبا الحصن بانتظار إعلان اسم اللاعب الأجنبي الثاني، الذي سينضم إلى الفريق في موسم الهواة الجديد، خصوصاً أن موعد إغلاق باب الانتقالات لم يتبق عليه سوى أيام معدودة.