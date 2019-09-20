المصدر: الامارات اليوم

ابتعاد

تساءل مراقبون عن سبب ابتعاد المسؤول الكبير في اتحاد لعبة جماعية عن الظهور الإعلامي، على الرغم من أنه كان خلال الفترة الماضية يظهر كثيراً في وسائل الإعلام، خصوصاً عبر اللقاءات التلفزيونية.

مدرب

قرر نادٍ كبير في دوري الخليج العربي لكرة القدم الاستجابة للمطالب التي قدمها مدرب الفريق الذي هدد بالاستقالة، علماً بأن المدرب كان قد طالب إدارة النادي بدعم خطته الفنية بتعزيز صفوف الفريق بعناصر معينة من اللاعبين، لمواجهة تحديات الموسم الجديد.

دياز

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني ماورو دياز، وافق على الانتقال إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، قبل غلق باب القيد في 30 الجاري، مشترطاً حصوله على الراتب نفسه الذي يحصل عليه مع «فرسان دبي».