المصدر: الامارات اليوم

مقترحات

طلب مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية من مسؤولي الإدارات المختصة التابعة للاتحاد تقديم مقترحاتهم الخاصة بتطوير العمل في الاتحاد المعني، وتقديم تصور خاص بشأن تقليص عدد الوظائف المتاحة في كل إدارة.

ملعب

وصف لاعبون في أندية الدرجة الأولى أرضية ملاعب أندية العربي والذيد ومسافي بـ«الصلبة»، ولا يمكن اللعب عليها، متمنين إعادة إكسائها أو تصليح أجزاء منها قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري، لتفادي الإصابات المتكررة.

نصيحة

نصح مشجعون لنادي الإمارات مجلس الإدارة بالتركيز على الفريق الأول الذي سيخوض غمار دوري الدرجة الأولى، وعدم تشتيت تركيز اللاعبين بالقضية القانونية الشائكة، والاكتفاء بالعمل دون الإفصاح عما توصلوا إليه.