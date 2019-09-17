الشامسي: الفوز بـ «السوبر» حافز لمواصلة الإنجازات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أهدى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، الفوز ببطولة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي في عصر الإحتراف، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه،

ويعد «سوبر الخليج العربي» البطولة الأولى التي يحصل عليها النادي خلال الموسم الرياضي 2019-2020، حيث أحرز درع دوري الخليج العربي الموسم الماضي، للمرة السادسة في تاريخة والأولى منذ بداية عهد الإحتراف.

وتوجه الشامسي بالشكر والعرفان والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي كانت متابعة وداعمة للفريق باستمرار.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في بيان صحافي على ضرورة مضاعفة الجهود للمحافظة على المكتسبات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية، مجددا العهد لصاحب السمو حاكم الشارقة بالمضي قدما في تحقيق النتائج التي ترضي الطموحات.

وأضاف: «تعمل منظومة العمل الإداري في نادي الشارقة الرياضي وفق الرؤية والموجهات العامة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة».

لافتاً إلى أن الفوز بكأس السوبر يعتبر بداية مثالية لفريق كرة القدم مع انطلاق الموسم الجديد، ويعد حافزاً لمواصلة الإنجازات في كافة استحقاقات الفريق المحلية والقارية.

وأشاد الشامسي بجهود المنظومة كاملة في النادي، بداية بمجلس الإدارة ورئيس وأعضاء شركة كرة القدم، وبالمدرب المواطن عبد العزيز العنبري وفريق عمله من أجهزة فنية وإدارية وطبية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي.

ووجه الشكر للاعبين على أدائهم المتميز وروحهم العالية التي خاضوا بها اللقاء، واصرارهم على التتويج باللقب، لاسعاد الجماهير الشرقاوية.