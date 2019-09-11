ورشة تثقيفية للمدربين والإداريين في نادي شباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقامت الأكاديمية الأولمبية الوطنية ورشة تثقيفية للمدربين والإداريين في أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، تميزت بالحضور الواسع والتفاعل مع محاور الورشة التي حملت عنوان «التدريب الرياضي ومدى فعاليتك كمدرب».

قدم المحاضرة مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب، وركز فيها على جوانب عدة للوصول إلى النجاح في مجال التدريب واستخراج أفضل القدرات، من خلال إبراز وشرح أساليب القيادة وفهم دور المدرب، وكيفية التواصل الفعّال، مع استعراض بيئة التدريب اللازم توافرها من أجل تحقيق أفضل المستخرجات.

حضر الفعاليات مدير أكاديمية كرة القدم في نادي شباب الأهلي، الدكتور موسى عباس، ونحو 30 من المدربين والمشرفين والمعدين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية في الأكاديمية.

وأكد أحمد الطيب، أن الأكاديمية الأولمبية الوطنية تسعى لتعزيز التواصل مع المؤسسات والأندية الرياضية.