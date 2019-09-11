اتحاد الشطرنج يجتمع مع الأندية الجديدة لتعريفها باللائحة الفنية وخطة النشاط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً مع الأندية الجديدة المنضمة حديثاً بمقر الاتحاد، حضره أمين عام الاتحاد حسين خلفان الشامسي، والمدير الفني للاتحاد محمد عبدالله، والأمين العام المساعد لنادي الشارقة عمر نعمان، وممثل نادي اتحاد كلباء فيصل الزعابي، وممثل نادي خورفكان سلطان العبيدلي، ومدرب نادي كلباء باسم نجيب، ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية الاتحاد للترحيب بالأندية الجديدة وإطلاعهم على خطة النشاط وآلية المشاركة واللائحة الفنية وبرنامج الدورات التأهيلية والتطويرية التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم.

وأكد حسين خلفان الشامسي، أن الاجتماع يدخل ضمن أهداف واستراتيجية الاتحاد للأندية الجديدة التي تحتاج إلى المساندة من أجل وضعها على الطريق الصحيح من النواحي الإدارية وتعريفهم بطرق تسجيل اللاعبين وخطط الاتحاد للإداريين والدورات التأهيلية التي يحرص الاتحاد على ضرورة مشاركة كل الأندية فيها، ودائماً ما يقوم الاتحاد بتقديم الدعم لأي ناد ينظم بطولة سواء الدعم على المستوى الإداري والتنظيمي وأيضاً التحكيم وجميع البطولات التي تنظمها الأندية وتكون تحت مظلة الاتحاد.