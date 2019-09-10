منتخب الأردن يودّع مونديال السلة بفوز تاريخي على السنغال

المصدر: بكين - د.ب.أ

انتزع المنتخب الأردني لكرة السلة المركز الثامن والعشرين في بطولة العالم المقامة حالياً في الصين بفوزه الثمين والتاريخي 79 - 77 على نظيره السنغالي، أمس، في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32، والتي شهدت أيضاً فوز منتخب مونتينغرو (الجبل الأسود) على نظيره الياباني 80 - 65.

وحقق المنتخب الأردني الفوز الأول له في البطولة الحالية بعدما خسر مبارياته الثلاث في مجموعته بالدور الأول، كما خسر مباراته الأولى في مباريات تحديد المراكز، وذلك على يد المنتخب الكندي.

كما حقق المنتخب الأردني أمس الفوز الأول له على الإطلاق في بطولات كأس العالم واحتل المركز الـ28 من بين 32 منتخباً في البطولة، علماً بأن الفريق احتل المركز الـ23 في مونديال 2010، لكنه كان المركز قبل الأخير من بين 24 منتخباً فقط في نسخة 2010.

وكان الفريق خسر جميع المباريات الخمس التي خاضها في مونديال 2010 ليكون فوز أمس هو الأول له في بطولات كأس العالم.