تعديلات واسعة في «فيكتوري تيم» استعداداً لرابعة جولات «فورمولا1»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يظهر فريق فيكتوري تيم بحلة جديدة في منافسات جائزة شيامن الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1)، الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019، والتي تستضيفها مدينة شيامن، عروس إقليم فوجان جنوبي شرق جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ويدخل الفريق منافسات الجولة المرتقبة عبر زورقين: الأول يقوده المتسابق السويدي إريك ستارك، وصيف بطل العالم العام الماضي، وبطل العالم في سباقات فورمولا2 أربع مرات، والثاني على متنه المتسابق الإيطالي الصاعد دافيد دل بين، الذي انضم حديثاً ليدافع عن ألوان مؤسسة الفيكتوري تيم في الحدث العالمي الكبير.

وكان مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وفي إطار جهوده المتواصلة لتطوير الأداء في مؤسسة الفيكتوري تيم، وبعد دراسة النتائج التي تحققت في الفترة الماضية، قرر إجراء تعديلات واسعة في الفريق، من أجل مواصلة درب التألق العالمي في البطولات الكبرى، حيث تم التعاقد مع المتسابقين ستارك ودل بين لخوض التحدي العالمي، وإكمال مشوار الفريق في البطولة العالمية 2019.

كما قرر مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وفي الإطار نفسه اختيار واعتماد الإيطالي فرانكو كارفيلو مديراً فنياً ومشرفاً عاماً على الفريق في الجولات المقبلة، وهو من الكفاءات العاملة بمؤسسة الفيكتوري، وقد اكتسب خبرة طويلة في مجال السباقات البحرية ورياضة سباقات زوارق فورمولا1، وإف 4 إس، وأيضاً فورمولا2.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، إن مجلس إدارة المؤسسة يتطلع، دائماً، إلى تحقيق أفضل النتائج في مختلف المشاركات، خصوصاً بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1)، التي تعتبر أقوى المنافسات العالمية، مبيناً أن مؤسسة الفيكتوري تيم تطمح، دائماً، للوصول إلى المراكز الأولى في مختلف المشاركات.

وأشار إلى أن نتائج الفريق، في الفترة الماضية، لم تكن مرضية إلى حد ما، الأمر الذي استدعى تدخل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، ودراسة موقف الفريق بالكامل والنتائج المترتبة في الشهور الماضية، واتخذ خلال اجتماعه الأخير العديد من القرارات، من أجل ترتيب أوضاع الفريق، بما يتوافق مع حجم الطموحات والدعم، وينسجم مع أهداف المؤسسة.

وأعرب حريز المر عن أمنياته لفريق الفيكتوري تيم بزورقيه بالتوفيق في الجولة الرابعة، التي تقام في الصين شهر أكتوبر المقبل، مبيناً أنه يثق بقدرات الجهاز الفني الجديد المشرف على الفريق، خصوصاً أنه يضم كوادر من مؤسسة الفيكتوري تيم لها من الخبرات الكثير في هذا المجال، وكذلك للمتسابقين الذين يملكون رصيداً جيداً من النتائج، مبيناً أن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم تدخل في الوقت المناسب بعد دراسة كل الأوضاع، واتخذ القرارات المناسبة لمعالجة كل السلبيات.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن «المتسابق إريك ستارك يعد واحداً من أبرز المتسابقين في العالم، وهو مرشح دائماً لمنصات التتويج، ويعد إضافة نوعية للفريق، أما المتسابق دل بين فهو أحد المتسابقين الموهوبين الذين برزوا على الساحة الأوروبية في سباقات فورمولا3، وفومولا2، ونأمل ظهوراً طيباً لهذا المتسابق في عالم سباقات الزوارق السريعة (فورمولا1)، بداية من الجولة المقبلة في الصين».