انطلاق دورة مدربي المبارزة العرب في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أول من أمس، بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، فعاليات الدورة الثانية لمدربي المبارزة العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي للمبارزة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة، وتختتم غداً، وتستضيفها صالة أسماء بنت النعمان الرياضية في دبي.

ورحب القاسمي بالمشاركين على أرض الإمارات في أولى فعاليات الدورة الثانية لتأهيل وصقل المدربين العرب، كما رحب بالمحاضرين بالدورة وبالخبير العالمي الكابتن بترو كوكي، ورئيس لجنة المدربين العرب، الكابتن شريف البكري، وجميع الدارسين من مختلف البلدان العربية.

بعد الافتتاح في قاعة الهيئة العامة للشباب والرياضة، انتقل فريق العمل مع المشاركين إلى التدريبات العملية في صالة أسماء بنت النعمان الرياضية، حيث قدم الخبير العالمي بيترو كوكي مع الكابتن شريف البكري محاضرات نظرية وعملية.