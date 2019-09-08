«بوجاتشار» ينتزع القميص الأبيض في جولة إسبانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات في المرحلة 13 من جولة إسبانيا، وتقدم البالغ من العمر 20 عاماً إلى المركز الثالث في التصنيف العام، بينما تصدّر تصنيف الشباب وتمكّن من انتزاع القميص الأبيض.

وقال بوجاتشار: «لم أتوقع في بداية السباق أنني سأتمتع باللياقة والطاقة الكافية عند وصولي إلى مسافة التسلق النهائية، حتى إنني لم أكن أسعى إلا وراء هدف واحد وهو عدم خسارة الكثير من الوقت، إلا أنني قدمت أداء طيباً خلال السباق النهائي، فعندما سمعت عبر الراديو أنني في المقدمة مع روجليك من دون وجود منافسين وراءنا، أدركت أنني حظيت بفرصة مميزة لتحقيق الفوز في السباق، ودائماً ما يكون هذا صعباً عندما يكون روجليك منافساً لك، لكنني تمكنت من التغلب عليه، وأنا سعيد جداً بهذا الفوز».