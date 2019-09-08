علي سالمين: لن نستهتر بأي منتخب في مجموعتنا

المصدر: كوالالمبور - الإمارات اليوم

رفع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد، للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ماليزيا بعد غدٍ، باستاد بوكيت جليل في العاصمة كوالالمبور، في أولى مواجهات الأبيض بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات: فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

وعقد الجهاز الإداري لمنتخبنا، متمثلاً بالدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة مشرف المنتخب، وإسماعيل راشد مدير المنتخب، اجتماعاً مع اللاعبين، تم خلاله تأكيد ضرورة التحضير المثالي للمباراة، وزيادة التركيز وعدم الاستهانة بالمنتخب الماليزي، فيما قام الجهاز الفني بعقد محاضرات فيديو للاعبين حول الجوانب الفنية للمنتخب الماليزي، وأسلوب لعبه في مباراة إندونيسيا الماضية، بالإضافة إلى عقد جلسات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب.

من جانبه، وصف لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي الوصل، علي سالمين، مباراة المنتخب المقبلة أمام ماليزيا بالمهمة، مبيناً أن اللقاء يعتبر بمثابة انطلاقة للمنتخب في بداية المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، مضيفاً أن تحقيق نتيجة إيجابية فيها سيعزز ثقة اللاعبين والجهاز الفني، وسيكون له أثر إيجابي في مسيرة المنتخب بالمرحلة المقبلة.

وأوضح علي سالمين أن مجموعة الأبيض تضم منتخبات قوية وليست سهلة، محذراً من مغبة الاستهتار بأي منتخب، لافتاً إلى أن جميع المنتخبات في المجموعة تملك الطموح والرغبة في الوصول إلى النهائيات، وهو الأمر الذي يضاعف صعوبة المهمة، ويزيد أهمية كل مباراة، ويضع مسؤولية أكبر على عاتق كل أفراد المنتخب، ويجعلهم مطالبين بتقديم كل ما يملكون لتحقيق الهدف المطلوب.

وأكد علي سالمين جاهزية عناصر المنتخب للمباراة، مشيداً بالجهاز الفني بقيادة الخبير مارفيك، الذي حرص على وضع برنامج فني متكامل متدرج، من خلال عدد من المعسكرات والتجمعات أسهمت في تحضير اللاعبين والوصول بهم إلى المعدل المطلوب من الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية.

وأشاد سالمين بالجهاز الإداري للمنتخب، لافتاً إلى أن المسؤولين في المنتخب ظلوا يبذلون جهوداً كبيرة، من أجل تهيئة الأجواء التي تمكن اللاعبين من تقديم أفضل ما لديهم.

من جانب آخر، يُعقد في تمام الساعة الحادية عشرة، من صباح يوم غدٍ باستاد بوكيت جليل، الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم تسليم القائمة النهائية لكل منتخب 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات، إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة، ومناقشة بعض الجوانب الفنية الخاصة بالتصفيات.

وتعقب الاجتماع الفني إقامة المؤتمر الصحافي في قاعة المؤتمرات بالاستاد، بحضور مدرب كل منتخب، بالإضافة إلى أحد اللاعبين، وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.

ويُكمل الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء مرانه الأساسي غداً في استاد بوكيت جليل، بعد أن أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي باستاد شاه علم، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وجهازه المساعد، بمشاركة 25 لاعباً، هم: علي خصيف، وسالم راشد، وخليفة الحمادي، وعلي مبخوت، وعمر عبدالرحمن، ومحمد العطاس، وزايد العامري (الجزيرة)، ومحمد الشامسي، وحمدان الكمالي، ومحمد برغش، وخليل الحمادي (الوحدة)، وخالد عيسى، ومحمد شاكر، وأحمد برمان، وبندر الأحبابي (العين)، والحسن صالح، وماجد سرور (الشارقة)، ووليد عباس، وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، وحبيب الفردان، وطارق أحمد، وجاسم يعقوب (النصر)، وعلي صالح، وعلي سالمين (الوصل)، وحسن المحرمي (بني ياس).

المحرمي: حققت أهم أهدافي بالانضمام إلى المنتخب

قال لاعب بني ياس الشاب المنضم إلى المنتخب الوطني الأول حديثاً، حسن المحرمي، إنه حريص على تقديم أفضل ما يملك، لتأكيد جدارته بارتداء شعار المنتخب، وسيبذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه، من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية، مؤكداً جاهزية الأبيض للقاء ماليزيا.

وعبر المحرمي عن سعادته الكبيرة بأن يكون واحداً من الذين يدافعون عن شعار المنتخب، مشيراً إلى أنه حقق واحداً من أهم أهدافه بالحصول على شرف الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني الأول، واعداً بمواصلة الاجتهاد لحجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب مارفيك.

وقال: «الجهاز الفني حرص، خلال التحضيرات، على تجهيز جميع اللاعبين، ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذه المباراة المهمة، هدفنا الأساسي هو العودة بنتيجة إيجابية تقربنا أكثر من التأهل في البطولتين، ولن ندخر أي جهد في سبيل إسعاد جماهيرنا الرياضية».

طاقم ياباني يُدير المباراة

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم دولياً يابانياً، لإدارة المباراة.

ويضم الطاقم التحكيمي كلاً من: هيرويوكي كيمورا (ساحة)، وأوشي شينغي (مساعداً أول)، ونيشا هاشي (مساعداً ثانياً)، وتوغو مينيرو (حكماً رابعاً)، وليو تيغون من الصين (مقيماً للحكام)، وجانغ هوكوانغ (مراقباً للمباراة).