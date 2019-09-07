المصدر: الامارات اليوم

الأنصاري

شارك أمين السر السابق لاتحاد السلة، والرئيس الحالي للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي، عبدالله الأنصاري، في عمومية الاتحاد الدولي بالصين، ليكمل مسيرة مميزة في عضوية الاتحاد الدولي استمرت 24 عاماً، تسلم خلالها العديد من المناصب.

أجانب

كشف مدرب بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، عن أن «السماوي» أغلق ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، بعد ضم الصربي ساشا أفكوفيتش، مؤكداً عدم وجود نية لتغيير أحد اللاعبين الأجانب، الموجودين حالياً في الفريق.

مؤتمر

ينظم نادي البطائح الثقافي الرياضي، مساء غدٍ، مؤتمراً صحافياً، سيعلن من خلاله عن التعاقدات الجديدة من اللاعبين المحترفين، وآخر استعدادات الفريق الأول لكرة قدم الصالات لمنافسات الموسم الجديد 2019/‏2020، وذلك بمقر النادي.