أسباب فنية وراء انسحاب الشارقة من بطولة العرب للسلة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، عن أن أسباباً فنية وراء قرار توجه إدارة النادي إلى الانسحاب من المشاركة في بطولة الأندية العربية الأبطال للسلة، المقررة إقامتها في المغرب من 21 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وقال محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم» إن «قوة المباريات والاحتكاكات البدنية، التي عادة ما تشهدها البطولات العربية، تجعل من إدارة النادي أكثر حرصاً على سلامة اللاعبين من التعرض للإصابة، خصوصاً أن البطولة تقام مع بداية الموسم الجديد».

وأوضح: «وضعت إدارة الألعاب الجماعية في استراتيجيتها للموسم الجديد، التركيز على حصد بطولات محلية، بعد عامين من الهيمنة، وبأرقام قياسية على صعيد البطولات الخليجية، ما دفعنا إلى قرار عدم المشاركة في المغرب، في ظل غياب عناصر شابة فرضتها التزامات وظيفية، ما سيفرض اعتمادنا بشكل كبير على عناصرنا الأساسية، وبالتالي تعرضهم لضغط وجهد كبيرين خلال المباريات، ما يعني زيادة احتمالية تعرضهم للإصابة».

وتوجّه محمد عبيد بالشكر للاتحادين العربي والإماراتي على تعاونهما مع النادي، وقال: «حرص اتحاد السلة الإماراتي على تعديل جدول مسابقاته بهدف منح الشارقة فرصة للاستعداد بشكل ملائم للبطولة العربية، وأشكر الاتحادين العربي والمحلي على تعاونهما معنا، ونأمل أن يتفهم الأسباب الفنية التي كانت وراء الانسحاب».