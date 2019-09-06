المصدر: الامارات اليوم

فيكيو

نشر لاعب شباب الأهلي، لوفانور، مقطع فيديو، على حسابه في «تويتر»، كشف خلاله عن مقابلته زميله السابق في الفريق، الأرجنتيني فيكيو، إذ طلب لوفانور من جمهور شباب الأهلي الترحيب بلاعب الاتحاد السعودي، أثناء وجوده في دبي.

مدرب

استقال مدرب منتخب وطني في لعبة فردية أثناء إعداد المنتخب للمشاركة في إحدى البطولات، وذلك للعمل في أكاديمية خاصة بالإمارات، تاركاً المنتخب قبل مشاركة مهمة.

لاعبون

استفسر جمهور أحد أندية الإمارات الشمالية عن سر عدم إشراك اللاعبين الذين تعاقدت معهم الإدارة السابقة وجلوسهم على الدكة.

كايزر

دفع مدرب الجزيرة السابق، الهولندي كايزر، ضريبة تخليه عن التدريب في الإمارات، عقب استقالته نوفمبر الماضي من تدريب الجزيرة، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من لشبونة البرتغالي، لكن الأخير أنهى خدماته أخيراً بسبب سوء النتائج، علماً أن عقد كايزر سابقاً مع الجزيرة كان ممتداً حتى 2021.