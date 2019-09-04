المصدر: الامارات اليوم

دياز

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأندية المحلية ترغب في التعاقد مع لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني دياز، بعد خروجه من قائمة الفريق، إذ يرتبط اكتمال الصفقة بحصول اللاعب على المقابل المادي نفسه، الذي يحصل عليه مع «فرسان دبي».

قميص

كشف، أمس، نادي الفجيرة، من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن قميصه الجديد، الذي جاء بشكل مميز، باللون الأحمر مع خطوط طولية سوداء. يذكر أن الفجيرة سيلتقي الوصل بعد غدٍ، في كأس الخليج العربي.

مدرب

تداول جمهور كلباء، على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء مدربين، خصوصاً اثنين لهما خبرة في كرة الإمارات، وباتا مرشحين لتدريب الفريق في حال إقالة المدرب فيفياني، ويتعلق الأمر بكرونوسلاف، والهولندي فيرسلاين.