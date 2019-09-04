افتتاح التسجيل في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتضم الدورة، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل، ثماني ألعاب رياضية جماعية وفردية، هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والشطرنج، بالإضافة إلى لعبتين جديدتين تمت إضافتهما إلى الدورة هذا العام، هما: الكروسفيت، وألعاب التحدي.

وستقام البطولة في الألعاب الفردية في فئتين: فئة المواطنات وفئة المقيمات، باستثناء البولينغ، وتقام للفردي والفرقي.

وتم تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات، وفقاً للتعميم رقم (66) لسنة 2018، الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، والمتعلق باللائحة التنفيذية لمشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية، وهي اللاعبات من مواليد الدولة، اللاعبات المقيمات، كما يسمح بتسجيل لاعبة مواطنة واحدة فقط من خارج المؤسسات للمشاركة في الألعاب الجماعية، وأتاحت اللجنة المنظمة تسجيل لاعبات الأندية الرياضية العاملات في المؤسسات للمشاركة مع فِرقهن.

ونظمت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، أول من أمس، في فندق ماريوت الجداف ورشة عمل فنية خاصة بالدورة. وقالت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، لمياء عبدالعزيز خان، إن «تجمع الموظفات من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي، ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه، كأسعد نساء الأرض». وافتتحت فوزية فريدون، مديرة الدورة، فعاليات الورشة، وقالت: «تمثل الدورة فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتلاقي في ما بين الدوائر والهيئات الحكومية، ولتعزيز القدرات الرياضية لدى فتياتنا».

شروط وأحكام

- يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في ثلاث منافسات مختلفة أي في لعبة جماعية واحدة ولعبتين فرديتين، أو ثلاث

ألعاب فردية.

- يسمح لكل فريق بتسجيل خمس لاعبات مقيمات في كل فريق كحد أقصى، كما يسمح بتسجيل لاعبة

واحدة من المواطنات من خارج المؤسسة في الألعاب الجماعية.

- العدد الأقصى للفرق المشاركة في كل لعبة جماعية لا يتجاوز 8 فرق.

- تقام الألعاب الجماعية على مرحلتين: أدوار تمهيدية، وأدوار نهائية.

تم تحديد الحد الأقصى لتسجيل اللاعبات بـ16 لاعبة في رياضات: كرة اليد، كرة السلة، والكرة الطائرة، و12

لاعبة في كل فريق برياضة البولينغ، على أن تكون 6 من المواطنات و6 من المقيمات.

في الألعاب الفردية: الشطرنج والريشة الطائرة وسباق الطريق والدراجات الهوائية والسباحة وكرة الطاولة،

يسمح بمشاركة 14 لاعبة، 7 من المواطنات و7 من المقيمات.

- تقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية.

- سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم.

- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

- التسجيل لمنتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى منتسبات مؤسسات القطاع الخاص.

البرنامج الزمني

- البولينغ 12 أكتوبر.

- تنطلق تصفيات كرة السلة

والكرة الطائرة 13 أكتوبر.

- ألعاب التحدي 14 أكتوبر.

- الريشة الطائرة 15 أكتوبر.

- بطولة الشطرنج 16 أكتوبر.

- سباق الطريق 18 أكتوبر.

- بطولة السباحة 19 أكتوبر.

- الدراجات الهوائية 22 أكتوبر.

- بطولة الكروسفيت 25 أكتوبر.

- ختام الريشة الطائرة

والشطرنج 24 أكتوبر.

- ختام كرة السلة والكرة الطائرة

26 أكتوبر.