المصدر: الامارات اليوم

هدف

أحرز لاعب جزر القمر محمد ألفردو هدفاً في مرمى فريقه النجم الأحمر الصربي، وذلك في آخر مباراة يخوضها مع فريقه أمام يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى أحد أندية دوري الخليج العربي.

مطر

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة إسماعيل مطر عن حبه لنادي الاتحاد السعودي في مقطع فيديو تم تداوله على «تويتر»، إذ أكد أنه لا يوجد أحد لا يحب «الإتي»، وذلك عقب مباراة الأخير أمام الهلال في أبطال آسيا.

رعاية

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع شركة «أي سي إل إيه» الرائدة في مجال إنتاج البن البرازيلي، لتكون راعياً برونزياً للفريق الأول لـ«الإمبراطور»، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في «تويتر».

تكليف

وضع الاتحاد الدولي لكرة السلة ثقته في عضو المكتب التنفيذي للاتحاد القاري ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي عبداللطيف الفردان، بتكليفه برئاسة لجنة مسابقات «3 ضد 3» في آسيا.