المصدر: الامارات اليوم

كايو

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن النصر السعودي طلب التعاقد مع لاعب العين السابق، البرازيلي كايو، خلال الانتقالات الحالية، رغم انتقاله، عقب نهاية الموسم الماضي، إلى بنفيكا البرتغالي، إذ يرغب مدرب «العالمي»، البرتغالي روي فيتوريا، في خدماته.

تعاقد

نشر اللاعب الأوزبكي الشاب، أبوبكر مويدينوف، مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، يكشف من خلاله انضمامه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ سيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

كاباي

وقّع لاعب فريق النصر السابق، الفرنسي يوهان كاباي، مع ناديه الجديد سانت لورين الفرنسي، لينهي بذلك أزمته مع النصر، التي امتدت من منتصف الموسم الماضي، ووصلت إلى القضاء، وانتهت بالتراضي بين اللاعب والعميد.