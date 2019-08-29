الاتحاد الدولي يحتفي بالإنجازات البحرية لأبطال الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفرد الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم) مساحات كبيرة في الإصدار والكتيب السنوي الخاص بالبطولات عام 2018، وتضمن الرصد الكامل لكل الأحداث والفعاليات الرياضية التي يشرف على تنظيمها حول قارات العالم.

وحصلت رياضة الإمارات البحرية على حيز ومساحات كبيرة في الكتاب السنوي لبطولات 2018، الذي يوزع على جميع الاتحادات الوطنية في قارات العالم، أوروبا وآسيا وإفريقيا، والأميركتين وأستراليا.

وحصلت رياضة الإمارات على نصيب الأسد من المساحة في الإصدار، الذي احتوى على 88 صفحة من القطع الكبير، وخصصت لتوثيق إنجازات نجوم الرياضات البحرية في 84 فئة مختلفة، تنوعت بين الزوارق السريعة والدراجات المائية. وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر محمد بن حريز، إن الرياضات البحرية الإماراتية تحتل المكانة والمرتبة الأولى عالمياً، ويكفي دليلاً تفوق أبناء الدولة في مختلف المحافل، والمشاركات الدولية والعالمية في الأنشطة التي ينظمها الاتحاد الدولي (يو آي إم) سنوياً، فضلاً عن الحضور اللافت للأندية البحرية على مستوى الدولة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، التي لاتزال اللاعب الرئيس في تنظيم وإنجاح كل الأحداث العالمية باستضافتها المتميزة لمختلف الفعاليات سنوياً.

وثمّن حريز المر الدعم الكبير والمستمر من القيادة الرشيدة في الدولة، والدور الكبير للمسؤولين عن الرياضة، الأمر الذي سهل مهمة الوصول إلى منصات التتويج واحتلال المرتبة الأولى عالمياً في العديد من البطولات العالمية.

وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في عام 2018، ومن بينها تنظيم أفضل الفعاليات العالمية بشهادة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، الذي سلط الضوء على الكثير من الأحداث في الكتاب السنوي من بينها رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لمنافسات بطولة العالم لناشئي الزوارق السريعة، التي جرت في عروس الساحل الشرقي، من 14 إلى 17 نوفمبر الماضي ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن الإمارات نالت التكريم في أبهى صورة، تمثلت في نيل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أرفع وسام يمنحه الاتحاد الدولي (يو آي إم) للشخصيات العالمية المؤثرة والملهمة، خلال الحفل السنوي الذي أقيم في شهر مارس الماضي.

وأضاف حريز المر أن عام 2018 كان عام الإمارات، من حيث تفوق رياضيينا وحصولهم على المراكز الأولى في مختلف البطولات العالمية، حيث سجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة تفوقاً مستحقاً ونجاحات تاريخية في بطولة العالم لزوارق «فورمولا1»، وحصوله على المراكز الثلاثة الأولى عبر الزوارق «أبوظبي 6» (شون تورنتي) و«أبوظبي 35» (اريك ستارك) و«أبوظبي 5» (ثاني القمزي)، وبطولة الفرق ولقب الزمن في الحدث نفسه، كما لمع اسم الفريق أيضاً في بطولة العالم لزوارق «فورمولا2» عبر البطل راشد القمزي، الذي حلّ ثانياً بزورق «أبوظبي 1» عام 2018.

- حصدت رياضة الإمارات نصيب الأسد من المساحة في الإصدار.

- سجل فريق أبوظبي تفوقاً تاريخياً في مونديال الـ«فورمولا1».