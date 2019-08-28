المصدر: الامارات اليوم

بالميراس

نشر لاعب الجزيرة، البرازيلي كينو، على حسابه في «إنستغرام»، صورة له بقميص فريقه السابق بالميراس البرازيلي، حيث هنأ كينو النادي البرازيلي على مرور 105 أعوام على نشأته، مبدياً فخره باللعب في صفوفه.

حبيب

وافق ‏فريق باربار البحريني لكرة اليد على انتقال لاعبه الدولي محمد حبيب، إلى شباب الأهلي بداية من الموسم المقبل، إذ سيتم قيد اللاعب في قائمة «فرسان دبي»، ضمن فئة المقيمين، استعداداً للمسابقات المقبلة.

نتائج

تجنب اتحاد لعبة فردية نشر النتائج التي حققها لاعبو المنتخب خلال مشاركتهم في بطولة خارجية، لكونها لم تكن مناسبة للتوقعات، على الرغم من اعتباره أن ما تحقق جيد قياساً بظروف المنتخب.