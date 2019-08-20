محمد الشرقي يشيد بتفوق لاعبي الفجيرة للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن التفوق أصبح سمة غالبة لأبناء دولة الإمارات، التي أصبحت عنواناً للتميز والريادة، لافتاً إلى أن أي إنجاز يحققونه هو لبنة في صرح كبير وشامخ للدولة، تعزز مكانتها في العالم. جاء ذلك خلال استقبال سموه لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، في مكتبه بالديوان الأميري، ممن حققوا نتائج مميزة خلال مشاركتهم في بطولة «الحسن الدولية للتايكوندو»، وبطولة غرب آسيا للجودو، اللتين أقيمتا في العاصمة الأردنية عمان، حيث حقق لاعبو النادي في البطولة الأولى أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، فيما نالوا في البطولة الثانية ذهبية واحدة وأربع برونزيات.

واستقبل سموه، أيضاً، فريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، بمناسبة مشاركته في بطولة العالم للفورمولا المستقبل، التي أقيمت خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس الجاري، في مدينة سان بطرس بروغ بروسيا. وبارك سموه لفريق الفنون القتالية الفوز بالميداليات، معرباً عن سعادته بالإنجاز الكبير، ومشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارة النادي للارتقاء بمستوى لاعبيها، وصولاً لتحقيق التميز على المستويات كافة. وحضر اللقاء أيضاً، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

ولي عهد الفجيرة أكد أن التفوق أصبح سمة غالبة لأبناء الإمارات.