الألمانية هيلين بطلة مونديال «أم الإمارات» في وندسور

المصدر: وندسور - الإمارات اليوم

تُوجت الفارسة الألمانية هيلين بوهلر على صهوة الجواد «كاميكازي» لالموست اول بارتنر شيب وبإشراف آدم نيوي، بطلة للجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» والفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وشارك في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (افهار) البالغة جائزته 14 ألف جنيه إسترليني، 10 من الفرسان من بلجيكا، والمجر، وايرلندا، وإيطاليا، وهولندا والنرويج، وكرواتيا، واسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وأثبتت الفارسة الألمانية هيلين براعتها في هذا السباق، حيث انطلقت من البوابة الخامسة، وظلت خلف المتصدرين ولم تستعجل كثيراً، وفي آخر 600 متر في عمق المستقيم تقدمت إلى الصدارة، وتم قيادة الجواد بقوة في آخر 400 متر.

وابتعدت هيلين عن أقرب منافسيها لتصل إلى خط النهاية مرتاحة، وبفارق 2.75 طول عن وصيفتها الفارسة المجرية ايزتر جيليس، وقطعت مسافة السباق البالغة 1600 متر على صهوة الجواد المنحدر من نسل «كاولينو» في زمن قدره 1:55:36 دقيقة.

أما صاحبة المركز الثاني المجرية ايزتر فانطلقت من البوابة الثانية على صهوة «زين زاكليس» لمزرعة زين العربية وبإشراف بيتر همر سلاي، وكانت خلف المتصدرين مباشرة وطاردت المتصدر في آخر 400 متر لكن لم تلحق بالفائزة.

وحلت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثانية الفارسة الاسبانية بياترز الونسو على صهوة «فينديتا» لالموست اول بارتنر شيب وبإشراف آدم نيوي، ونافست بقوة وكانت تحتل المركز الثاني قبل أن تخسر مركزها في الأمتار الأخيرة.

وأعربت البطلة هيلين بوهلر عن سعادتها الغامرة بالفوز بلقب الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات، وتأهلها للنهائيات التي ستقام بمضمار أبوظبي نوفمبر المقبل، مشيدة بالجواد الذي يدربه آدم بوهلر لتحقيق الانجاز.

ويعد هذا الفوز هو الرابع في مسيرة الفارسة المولودة عام 1998، من إجمالي 81 مشاركة، ومازالت الفارسة البالغ وزنها 51 كلغم، في مرحلة الدراسة (طالبة)، وحصلت على أول رخصة لها في قيادة الخيول عام 2017.

وأبرز انتصار لها جاء عبر الجواد «سايلنت ووتر» في مضمار كينسيم بارك عام 2019.

وعقب ختام السباق قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، وسميرة معتوق، بتقديم الجوائز للفائزين.

وشارك في مراسم التتويج فادية كرم ممثلة عن الرعاة، وجيني هاينز من منظمة الخيول العربية الأصيلة في بريطانيا، ونزار شهاب.

السباقات المقبلة في وارسو

يستضيف مضمار سلوزفيتش بالعاصمة البولندية وارسو في 18 أغسطس الجاري، فعاليات الجولة الخامسة من كأس زايد، والجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار».