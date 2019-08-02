مجلس دبي الرياضي ينظم بطولة لأبناء منتسبي المؤسسات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس دبي الرياضي النسخة الأولى من بطولة كرة قدم لأبناء منتسبي المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، التي أقيمت في دبي بعالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

وشارك في البطولة خمسة فرق من المؤسسات الحكومية بدبي، هي: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة تاكسي دبي، ومجلس دبي الرياضي، تنافست في 14 مباراة أسفرت عن فوز فريق هيئة الصحة بدبي في المباراة النهائية.

وقام بتتويج الفائزين كل من مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي ومدير قسم الأكاديميات بالمجلس، أحمد سالم المهري، حيث تسلم فريق هيئة الصحة بدبي كأس البطولة الأولى من نوعها، وحصل فريق مجلس دبي الرياضي على المركز الثاني، فيما حل فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثالث.

وفاز اللاعب علي عادل شريف، من بلدية دبي، بلقب أفضل هداف في البطولة، كما فاز اللاعب حسن محمد غلوم، من هيئة الصحة، بلقب أفضل حارس مرمى، وتم تكريم طاقم الحكام الذي أدار البطولة: الحكم محمد عبدالفتاح الألفي، ومحمد عبدالمالك.

ووصل فريق هيئة الصحة إلى النهائي بعد فوزه في التصفيات على هيئة الطرق والمواصلات بثلاثة أهداف دون رد، وتعادله مع مجلس دبي الرياضي، وفوزه على تاكسي دبي بأربعة أهداف نظيفة، فيما وصل فريق مجلس دبي الرياضي إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه على فريق تاكسي دبي بهدفين دون رد، وعلى بلدية دبي بهدف وحيد، وفي المباراة النهائية فاز فريق هيئة الصحة بدبي على فريق مجلس دبي الرياضي بهدفين نظيفين، ليفوز بلقب أول بطولة لأبناء الموظفين.

وتحولت البطولة إلى مهرجان فرح وسعادة للأطفال المشاركين من أبناء الموظفين، حيث بدت الفرحة على وجوههم، وقد نظم مجلس دبي الرياضي هذه البطولة حرصاً منه على استثمار أوقات فراغ أبناء الموظفين خلال إجازة الصيف، والاستفادة من المساحات الواسعة في عالم دبي للرياضة، والمرافق الرياضية التي تملأ المكان، وكانت البطولة أكثر من مجرد تنافس على النتائج، حيث امتدت فوائدها لتشمل أولياء الأمور والإداريين واللجان الرياضية في المؤسسات الحكومية، وأسهمت البطولة في توطيد العلاقة بين منتسبي مختلف المؤسسات الحكومية بدبي وسط أجواء من الود المرح.

وتعد علاقة مجلس دبي الرياضي مع الصيف ممتدة، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تملأ أوقات فراغ الصيف نشاطًا وحيوية، وتحوّل حرارته إلى رحلة من الاستمتاع بالأنشطة الرياضية، فهناك عالم دبي للرياضة الذي يتوافد عليه الآلاف لممارسة الرياضة، كما ينظم دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب من مختلف أندية الدولة سنوياً.

«مجلس دبي» ثانياً، و«هيئة الطرق والمواصلات» ثالثاً.