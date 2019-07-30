الظفرة يعتمد رؤساء شركاته الـ 3 الجدد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي الظفرة، في اجتماعه الأول بمقر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي حمد المنصوري، تسمية خليفة الطنيجي نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي ورئيساً لشركة الظفرة الرياضية لكرة القدم، وعيسى المزروعي رئيساً لشركة الظفرة للألعاب الرياضية، والمهندس مطر المنصوري رئيساً لشركة نادي الظفرة للاستثمار، وجابر علي المرر العضو المنتدب للنادي.

واستهل حمد المنصوري حديثه، خلال الاجتماع، بالتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على الثقة الغالية التي أولياها للمجلس الجديد، مؤكداً أنهم سيعملون على ترجمة الثقة إلى عطاء رياضي ومجتمعي وثقافي، ينعكس على كل مواطني ومقيمي منطقة الظفرة بمختلف فئاتهم.

وأثنى المنصوري على مجلس إدارة نادي الظفرة السابق، برئاسة صالح جذلان المزروعي، على جهودهم التي بذلوها خلال فترة توليهم إدارة النادي، مشيراً إلى أنهم سيعملون على استكمال هذه الجهود، لدفع مسيرة النادي نحو مزيد من الإنجازات، وأوضح أن مجلس إدارة النادي سيستكمل تشكيل هياكل شركاته الثلاث خلال هذا الأسبوع، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في تحقيق مزيد من الإنجازات للجماهير الوفية في منطقة الظفرة.

من جهة أخرى، استأنف فريق كرة القدم تدريباته اليومية في معسكره الخارجي، المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، وكان مدرب الفريق، الصربي فواك رازوفيتش، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام عجمان، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.