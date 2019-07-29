الوحدة يستعد للنصر بتدريبات مغلقة

المصدر: ابوظبي - الإمارات اليوم

فرض الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة بقيادة المدير الفني الهولندي موريس شتاين السرية على تدريبات الفريق أول من أمس، استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي في الخامس من أغسطس المقبل على ملعب الأخير باستاد الملك فهد في الرياض بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وعمد الجهاز الفني إلى إغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، من أجل مزيد من تركيز اللاعبين خلال التدريب على خطة وأسلوب اللعب الذي سيواجه به فريق النصر، مع اختيار التشكيلة الأساسية الأقرب لبدء المباراة، والتي ستشهد وجود الوافد الجديد للفريق لاعب خط وسط الارتكاز فواز عوانة القادم من صفوف فريق بني ياس على سبيل الإعارة، والذي انضم إلى تدريبات الفريق مساء أول من أمس، عائداً من معسكر فريقه بني ياس المقام حالياً بإسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

وشهد مران أول من أمس، وفقاً للجهاز الإداري للفريق مشاركة لاعب الوسط منصور الحربي في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة في العضلة الضامة.

ويعود إلى التدريبات اليوم مهاجم الفريق البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعد شفائه من الإصابة بكدمة قوية في الساق خلال التدريبات، ومنحه الجهاز الفني بسببها راحة لمدة ثلاثة أيام حتى لا تتفاقم الإصابة، ومن المنتظر أن يشارك ليوناردو في جزء من مباراة الوحدة والاتحاد السعودي التي تقام في الثامنة إلا ربعاً مساء غد، على استاد آل نهيان في البروفة الودية الأخيرة قبل السفر إلى الرياض السبت المقبل لمواجهة النصر.

ويختتم الوحدة تدريباته مساء اليوم استعداداً لمباراة الاتحاد الودية، ومن المنتظر أن يدفع خلالها المدير الفني للفريق موريس شتاين بالتشكيل شبه الأساسي الذي استقر عليه لمواجهة فريق النصر، والذي سيتكون غالباً من محمد حسن الشامسي في حراسة المرمى ومحمد برغش وشانغ ريم وحمدان الكمالي والحسين صالح في خط الدفاع، وإسماعيل مطر وفواز عوانة وميليسي وليوناردو في خط الوسط، وتيغالي وخليل إبراهيم في خط الهجوم.