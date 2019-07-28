قرعة كأس محمد السادس.. الوصل والجزيرة يعانقان الهلال والنصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أسفرت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عن مواجهات قوية للأندية العربية، التي أقيمت، أمس، في مدينة الرباط المغربية، إذ سيلتقي الوصل مع الهلال السوداني، بينما سيلعب الجزيرة مع النصر العُماني. وسيبدأ «الإمبراطور» مشواره في البطولة خارج أرضه بخوض لقاء الذهاب على ملعب الهلال في الخرطوم، على أن يقام لقاء الإياب في استاد زعبيل بدبي، والأمر نفسه سيكون بالنسبة إلى الجزيرة الذي سيخوض لقاء الذهاب خارج أرضه أمام النصر العُماني، على أن يقام لقاء الإياب على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

في المقابل، أسفرت القرعة عن مواجهات قوية، جاءت كالتالي: إذ سيبدأ حامل اللقب، النجم الساحلي التونسي، مشواره بمواجهة شباب الأردن، بينما سيلعب القوة الجوية العراقي مع السالمية الكويتي، والترجي التونسي مع النجمة اللبناني، والشرطة العراقي مع الكويت الكويتي، والوداد المغربي مع المريخ السوداني، والإسماعيلي المصري مع أهلي بنغازي الليبي، والجيش السوري مع نواذيبو الموريتاني، وشباب قسنطينة الجزائري مع المحرق البحريني، والرجاء المغربي مع هلال القدس الفلسطيني، ومولودية الجزائر مع ظفار العُماني، وأولمبيك آسفي المغربي مع المتأهل من تصفيات (أ)، والاتحاد السكندري مع العربي الكويتي، والشباب السعودي مع المتأهل من تصفيات (ب)، والاتحاد السعودي مع العهد اللبناني.

من جهته، رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاءالله السلمي، بكل الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس، مؤكداً أن «الجميع يتطلع إلى نجاح هذه البطولة استمراراً للنجاح الكبير للنسخة الماضية، التي حملت اسم كأس زايد التي كانت متميزة في منافساتها وفي جوائزها، وهذا الأمر حفزنا في الاتحاد العربي إلى الاستمرار في إقامة بطولات الأندية العربية لتستمر مسابقات وبرامج الاتحاد العربي وتتطور أكثر».

وتوجه الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد المغربي لكرة القدم على التعاون والجهود التي بذلت من الجميع، في سبيل إقامة قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في العاصمة المغربية الرباط، موضحاً في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد العربي أن «القرعة تم تقسميها إلى مجموعتين حسب التنصيف الدولي للأندية لشهر يونيو الماضي، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة، وأن يحظى الجمهور في الوطن العربي ببطولة مثيرة وممتعة كروياً».

مباريات دور الـ 32

■الوصل والهلال السوداني

■الجزيرة والنصر العماني

■النجم التونسي وشباب الأردن

■القوة الجوية العراقي والسالمية الكويتي

■الترجي التونسي والنجمة اللبناني

■الشرطة العراقي والكويت الكويتي

■الوداد المغربي والمريخ السوداني

■الإسماعيلي المصري والأهلي الليبي

■الجيش السوري ونواذيبو الموريتاني

■قسنطينة الجزائري والمحرق البحريني

■الرجاء المغربي وهلال القدس الفلسطيني

■مولودية الجزائر وظفار العماني

■آسفي المغربي والمتأهل من تصفيات «أ»

■الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

■الشباب السعودي والمتأهل من تصفيات «ب»

■الاتحاد السعودي والعهد اللبناني