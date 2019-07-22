«أبوظبي 4» يبهر عالم «الإكس كات»

المصدر: ستريسا - الإمارات اليوم

حقق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي لقب السباق الرئيس الأول والمرحلة الأولى من الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» والمقامة حالياً في مدينة ستريسا الإيطالية على بحيرة ماجوري، بعد أن تمكن من خطف لقب السباق والصدارة منذ بداية المنافسة وحتى النهاية، والتي شهدت مشاركة 13 زورقاً و26 متسابقاً في أولى جولات البطولة، في حين حل ثانياً زورق مارتيمو الأسترالي بقيادة توم باري كوتر وروس ويلتون، فيما حل في المركز الثالث زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

وتوّج الفائزين، أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رافاييل كيولي، وعمدة بلدة ستريسا جوزيف بوتيني.

وقال حارب، في تصريحات صحافية، إن «المستوى الاحترافي يتطور وللأفضل من خلال فريق أبوظبي، والتكتيك الفني عالٍ جداً على مستوى العمل الجماعي في الفريق. لمسنا تواجد فريق فني متكامل تمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة، خصوصاً بين المتسابقين في الزورق والراديو مان من على البر. فريق أبوظبي فريق متكامل وجميع فرقنا نشهد لها بالكفاءة والتميز». وأضاف «كذلك لا نستهين بزورق شرطة دبي الذي حقق المركز الثالث، وأتوقع أن تكون المنافسة قوية في الجولات المقبلة».

وتحدث عن المشاركة والحضور الإماراتي في منافسات «الإكس كات» قائلاً: «سعداء بأن زوارق الإمارات دائماً تتميز، والرياضة البحرية أصبحت مميزة على مستوى العالم، وثقة الاتحاد البحري بما تقدمه الرياضة البحرية في دولة الإمارات ثقة كبيرة جداً، خصوصاً في سباقات الزوارق، وأكبر دليل هو ثناء رئيس الاتحاد الدولي دوماً على الإنجازات التي تتحقق، فلا نستغرب أننا نتصدر بطولة العالم ونفوز ببطولة العالم، قياساً بما يتوافر من بنية تحتية ودعم لامحدود لهذه الرياضة، وتحديداً بطولة الإكس كات التي ولدت في الإمارات».

المركز الثالث من نصيب زورق شرطة دبي 3 بقيادة الزفين وبن هندي.