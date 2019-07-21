منتخبات الغولف تختتم معسكر إيرلندا بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة

المصدر: جوني جبور - دبي

تختتم منتخبات الغولف مساء اليوم، معسكرها الخارجي في إيرلندا، الذي أقيم منذ 10 من يوليو الجاري في مدينة دبلن، بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، ويأتي استكمالاً لمراحل إعداد المنتخبات للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وترأس بعثة المنتخبات الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، وضمت البعثة الجهاز التدريبي المكون من المدرب التونسي سمير الولاني، والمدربة البريطانية إبريل فامي، وتضمن المعسكر حصصاً تدريبية مكثفة، امتدت بمعدل خمس ساعات يومياً.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، على أهمية المعسكر، وقال في تصريحات صحافية، «جاء المعسكر بمثابة محطة الإعداد المهمة قبل استحقاق منتخبات المراحل السنية للمشاركة في البطولة العربية للشباب تحت 18 عاماً والناشئين تحت 15 سنة والأشبال تحت 13 سنة والسيدات، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر المقبل».