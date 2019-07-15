بني ياس يتعاقد مع الجنوب إفريقي باتوسي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها الرسمي مع اللاعب الجنوب إفريقي، أياندا باتوسي (26 عاماً)، قادماً من صفوف نادي كيب تاون سيتي الجنوب الإفريقي لمدة موسمين.

جاء التعاقد بتوصية من المدير الفني للفريق الألماني، وينفريد شايفر، الذي طلب التعاقد مع اللاعب الذي كان معاراً لفريق الاستقلال الإيراني أثناء تولي شايفر مهمة تدريب الفريق الإيراني، قبل رحيله وتعاقده مع بني ياس قبل أيام.

من جانبه، قال المدير الفني لفريق بني ياس، وينفريد شايفر، لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب سبق أن لعب تحت قيادتي أثناء عملي مع فريق الاستقلال الإيراني، وقمت بترشيحه لإدارة نادي بني ياس، وطلبت سرعة الدخول في مفاوضات معه للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالفعل تمت هذه المفاوضات بنجاح، وتم التعاقد مع اللاعب الذي سيلتحق بمعسكر الفريق الخارجي في إسبانيا، استعداداً للموسم الجديد الذي سيبدأ بعد غد، ويستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، ويؤدي خلاله الفريق أربع مباريات أيام 24 و27 و31 يوليو الجاري ويوم السادس من أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى البلاد يوم الثامن من أغسطس».

وأضاف شايفر: «طلبت أيضاً من إدارة النادي التفاوض مع لاعبَين أجنبيين آخرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وبدأت المفاوضات معهما بالفعل، ولن نعلن عن اسميهما حتى تنتهي المفاوضات معهما بنجاح».

ويجيد اللاعب أياندا باتوسي في ثلاثة مراكز، هي صانع الألعاب والجناح الأيمن والجناح الأيسر، وتشكل المهارات العالية للاعب خيارات عديدة للجهاز الفني للفريق.

وسبق لباتوسي اللعب في بلجيكا وتحديداً في نادي لوكيرين، الذي أحرز معه بطولتَي كأس، كما أنه شارك مع ناديه في كأس الاتحاد الأوروبي، وخلال 113 مباراة لعبها مع فريقه تمكن من تسجيل 20 هدفاً وصنع 26 هدفاً.

كما يملك باتوسي أيضاً خبرة بالمنطقة وبالقارة الآسيوية من خلال لعبه، الموسم الماضي، في نادي الاستقلال، وتسجيله أربعة أهداف وصناعته لأربعة أخرى، وتألقه في دوري أبطال آسيا من خلال صناعة ثلاثة أهداف.

ويعد اللاعب باتوسي الصفقة الثانية من اللاعبين الأجانب لبني ياس، بعد التعاقد مع البرازيلي لويز أنطونيو، لاعب فريق الشباب السعودي، بالإضافة إلى لاعبين أجنبيين من صغار السن من فئة المقيمين، هما البرازيلي فيكتور جواو والبرتغالي لويس سيرجيو.

4

مباريات ودية يخوضها

فريق بني ياس في

معسكر إسبانيا.

إبراهيم الديب - أبوظبي