الأبيض يُدشن معسكر النمسا بمشاركة 24 لاعباً

المصدر: النمسا - الإمارات اليوم

دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، معسكره الخارجي المقام في مدينة سالزبروغ النمساوية في أولى محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستسحب قرعتها الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور مسؤولي الاتحاد القاري وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث سيُمثل اتحاد كرة القدم في مراسم سحب القرعة عضو مجلس الإدارة هشام الزرعوني.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق عن آلية سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات، التي ستشهد مشاركة 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر 2019 إلى التاسع من يونيو 2020.

وسيكون المنتخب الوطني على رأس مجموعة، لوجوده ضمن المستوى الأول، بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً والسادس آسيوياً، حسب التصنيف الأخير لـ«الفيفا».

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخباً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 الأخرى تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات التي ستقام في الصين 2023، فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي الخامس والـ10 من سبتمبر 2019، علماً بأن مكان المعسكر سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة.

وتشهد قائمة المنتخب الوطني في معسكر سالزبورغ وجود 24 لاعباً، قام المدير الفني فان مارفيك باختيارهم في المعسكر الذي سيستمر إلى 22 من الشهر الجاري، وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، محمد العطاس (الجزيرة)، وخالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي، محمد علي شاكر (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر)، وعلي صالح، علي سالمين (الوصل)، والحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور (الشارقة)، ووليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، وفهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس)، فيما غاب عمر عبدالرحمن لاعب نادي الهلال السعودي، لوجوده في معسكر فريقه، وعلي مبخوت لظروف خاصة، وزايد العامري الذي لم يلتحق بالتجمع الداخلي بدبي.

وتخلو القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يومي الخامس و12 أغسطس المقبل.

وأدى الأبيض أمس حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية أداء تدريبات خفيفة في صالة الجيمنازيوم التابعة للفندق، والجري في المنطقة المقابلة للفندق، فيما شهدت الفترة المسائية التي أقيمت في أحد الملاعب المخصصة لتدريبات الأبيض بعض التدريبات الخاصة بالجانب البدني، وسبق ذلك إجراء فحص الطول والوزن لكل اللاعبين.

وكانت بعثة منتخب الوطني وصلت إلى سالزبورغ، أمس، في وقت متأخر، بعد أن غادرت مطار دبي عصراً باتجاه مدينة ميونيخ الألمانية، في رحلة استغرقت نحو ست ساعات، بعدها توجهت إلى مقر المعسكر في سالزبروغ عبر الحافلة في رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة فان مارفيك، على عقد اجتماع مع اللاعبين في دبي، بحضور الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف المنتخب، وإسماعيل راشد مدير المنتخب، وكل أعضاء المنتخب، حيث أكد مارفيك للاعبين على أهمية المعسكر الحالي، الذي يُعتبر الأول تحت قيادته، بعد أن تعاقد معه اتحاد كرة القدم في مارس الماضي، مشيراً إلى أن وجوده مع الأبيض يحمل تحديات وآمالاً وأهدافاً واضحة، تتمثل في التأهل إلى مونديال 2022، وهو الأمر الذي يتطلب عملاً كبيراً وجاداً من الجميع.

عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت يغيبان عن معسكر المنتخب.

الزرعوني يُمثل اتحاد الكرة في مراسم سحب القرعة الأربعاء المقبل.

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منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات في الدور الثاني من تصفيات آسيا والمونديال.

سهيل: الفرصة متاحة أمام الجميع للدفاع عن ألوان المنتخب

من جهته، أكد الدكتور عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف المنتخب، حسن سهيل، أهمية معسكر النمسا الذي يُمثل الانطلاقة الجادة نحو التحضير للتصفيات التي ستنطلق اعتباراً من سبتمبر المقبل، إلى جانب أنه الأول بقيادة الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة فان مارفيك.

ورحّب مشرف المنتخب بالوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي تم ضمها إلى المنتخب الأول في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الاختيار شمل عدداً من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل مشرق، مؤكداً كذلك ثقته بقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة للأبيض في المرحلة المقبلة. وقال إن «السياسة الجديدة للمنتخب تعتمد على فتح الأبواب أمام كل من يملك القدرة على إثبات وجوده»، مضيفاً أن «الفرصة متاحة أمام الجميع للوجود والدفاع عن ألوان المنتخب».

وعن وجود معسكر المنتخبين الأول والأولمبي في المكان ذاته، أكد سهيل أن الأمر جاء بعد التنسيق بين الجهازين الفني والإداري للمنتخبين، موضحاً أن وجدهما معاً في مكان واحد سيمكن الجهاز الفني للأبيض من متابعة مستوى لاعبي الأولمبي، والتعرف إلى قدراتهم عن قرب. ووعد مشرف المنتخب بتوفير كل أسباب النجاح لمعسكر المنتخب، مؤكداً حرص الجهازين الفني والإداري للأبيض على التنسيق والتعاون فيما بينهما من أجل تنفيذ البرنامج الموضوع خلال فترة المعسكر، وتحقيق الفوائد الفنية المطلوبة، لافتاً إلى أن الأبيض مقبل على مرحلة مهمة، تتطلب تضافر الجهود وتكثيف العمل، حتى يظهر المنتخب بالصورة التي ترضي الجميع، وتساعد على تحقيق التطلعات المرسومة. وأوضح سهيل أن المعسكر المقبل للأبيض سيقام خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي الخامس و10 من سبتمبر 2019، على أن يتم تحديد مكان المعسكر فور معرفة نتائج القرعة.