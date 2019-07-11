«المبارزة» يطبّق نظام تصنيف اللاعبين للمرة الأولى في الموسم الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد المبارزة نظام تصنيف اللاعبين واللاعبات المسجلين لديه، بهدف خلق قاعدة بيانات سليمة وواضحة عن جميع اللاعبين لديه، بما يتيح توافر المعلومات للجميع للاطلاع عليها ودعم الدراسات والرؤى الفنية، وتحقيقاً لمبادئ الشفافية المطلقة والمساواة بين الجميع، وأكدت أمين عام اتحاد المبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ناقش في اجتماعه الأخير اعتماد مبدأ التصنيف الرقمي لكل لاعب للموسم الرياضي المنقضي 2018 - 2019، ليدخل الاتحاد الموسم الجديد 2019 - 2020 وقد تم اعتماد تصنيف وترتيب جميع اللاعبين المسجلين لديه.

وقالت المطروشي في بيان صادر عن اتحاد المبارزة: «سيتم اختيار اللاعبين اعتباراً من الموسم المقبل، وضمهم إلى المنتخبات الوطنية بناء على معايير عدة وشروط معتمدة تم تقنينها حتى تكون متاحة ومعروفة للجميع، حيث سيتم الاختيار بناء على النقاط التي يحققها اللاعب في البطولات المحلية، التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم الرياضي، أو البطولات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد، سواء كانت لبطولات الفردي أو بطولات الفرقي، وفقاً للوزن النسبي لكل بطولة، آخذين في الاعتبار أعداد المشاركين في كل بطولة».

وأضاف البيان: «تم تحديد نقاط لكل مركز، ففي البطولات المحلية للفردي والفرقي لجميع الأعمار، سيحصل الفائز بالمركز الأول على 25 نقطة، والمركز الثاني على 18 نقطة، والثالث والثالث مكرر على 13 نقطة، ومن المركز الخامس حتى الثامن يحصل على تسع نقاط، والمركز من التاسع إلى الـ12 على ست نقاط، ثم من المركز الـ13 وحتى الـ16 يحصل على ثلاث نقاط، في حين ستحصل المراكز التالية على نقطة واحدة».

وأضاف: «بالنسبة لتصنيف اللاعبين في المسابقات العالمية أو الدولية أو بطولات كأس العالم أو البطولات الآسيوية، فصاحب المركز الأول يحصل على 200 نقطة، والمركز الثاني على 150 نقطة، والمركز الثالث والثالث مكرر على 100 نقطة، وإذا تأهل إلى دور الثمانية يحصل على 75 نقطة، أو دور الـ16 يحصل على 50 نقطة، أو دور الـ32 يحصل على 20 نقطة، وإذا تأهل إلى دور الـ64 يحصل على 10 نقاط، أما التأهل إلى دور الـ128 فيحصل اللاعب على خمس نقاط فقط».

وجاء في البيان: «في المسابقات العالمية أو الدولية أو بطولات كأس العالم أو البطولات الآسيوية، التي يكون عدد الدول المشاركة فيها ست دول فأكثر، سيحصل صاحب المركز الأول على 75 نقطة والثاني على 55 نقطة والثالث والثالث مكرر على 40 نقطة، ومن المركز الخامس حتى الثامن على 25 نقطة، والمركز من التاسع إلى الـ12 على 20 نقطة، ومن المركز الـ13 وحتى الـ16 على 15 نقطة».

ويشمل تصنيف اللاعبين في البطولات الدولية والعربية والدوري الآسيوي وبطولات غرب آسيا والبطولات الدولية غير الرسمية، التي يكون فيها عدد الدول أقل من ست دول للفرقي وعدد 25 لاعباً للفردي، حصول صاحب المركز الأول على 50 نقطة والثاني على 35 نقطة والثالث والثالث مكرر على 25 نقطة، ومن المركز الخامس حتى الثامن على 20 نقاط، ومن التاسع إلى الـ12 على 15 نقطة، ومن المركز الـ13 حتى الـ16 على 10 نقطة.

موافاة جميع الأندية بالتصنيف

أكدت أمين عام اتحاد المبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، أنه تمت موافاة جميع الأندية بالتصنيف للمراجعة وإبداء أي آراء يمكن أن يؤخذ بها بهدف التحسين والجودة، مؤكدة أن قنوات التواصل والتنسيق دوماً مفتوحة بين الاتحاد والأندية.