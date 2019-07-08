بني ياس يتعاقد رسمياً مع الألماني شايفر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، في بيان رسمي، تعاقدها مع الألماني وينفريد شايفر مديراً فنياً للفريق الأول اعتباراً من الموسم المقبل، بجانب التعاقد أيضاً مع جميع أعضاء الجهاز الفني والطبي المعاون، الذين اختارهم شايفر للعمل معه، ولم تعلن الشركة مدة التعاقد مع شايفر، لكن مصدراً داخل النادي أكد لـ«الإمارات اليوم» أن التعاقد مع شايفر لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقالت الشركة في بيانها إن التعاقد مع شايفر وطاقمه المعاون سيشكل إضافة ونقلة نوعية في العمل الاحترافي، وفق معايير تم وضعها ودراستها من قبل الإدارة العليا وشركة كرة القدم، خصوصاً أن المدرب الألماني صاحب خبرة كبيرة في مجال التدريب بشكل عام، وفي الكرة الخليجية بشكل خاص، حيث سبق له تدريب نادي الأهلي (سابقاً)، وحقق معه لقب الدوري المحلي، كما أنه درب نادي العين، وحصل معه على لقب كأس اتصالات.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك شايفر إنجازات عديدة، أهمها الفوز بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب الكاميرون، وتدريب منتخب تايلاند، والوصول إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم مع العديد من المنتخبات الأخرى.

وسيوجد المدير الفني الجديد لبني ياس الأسبوع المقبل في التجمع الداخلي للفريق، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي المقررة إقامته في إسبانيا، وسيتم تقديم المدرب إلى وسائل الإعلام خلال الأسبوع الجاري.

من جانب آخر، أعلنت شركة الكرة تعاقدها الرسمي مع البرازيلي لويز أنطونيو (28 عاماً) لمدة موسمين، قادماً من نادي الشباب السعودي، لضمه إلى صفوف الفريق الأول للسماوي في الموسم الجديد.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور الدكتور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالله الغيلاني، وعضو مجلس الإدارة أحمد الجابري، ووكيل أعمال اللاعب.

ويشغل لويز مركز وسط الملعب، وسبق له تمثيل فرق عدة، أبرزها نادي فلامينجو البرازيلي، كما تألق في الموسم الماضي مع فريق الشباب السعودي، وأجاد صناعة الأهداف والتسجيل.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى زملائه خلال التجمع الداخلي للسماوي، الذي سيبدأ الأسبوع المقبل بالفحص الطبي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا.