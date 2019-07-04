اعتماد البرنامج الزمني لانتخابات اتحاد ألعاب القوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى الجدول الزمني لمرحلة الانتخابات التي ستُقام يوم 7 أكتوبر المقبل، إذ تستهل اللجنة إجراءاتها بفتح باب الترشح رسمياً وتسليم الاستمارات للراغبين في خوض الانتخابات التكميلية لاتحاد اللعبة يوم 16 الجاري.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد أول من أمس، في نادي النصر بدبي برئاسة محمد العامري والأعضاء محمد كاهور وحسن المرزوقي ويوسف أحمد بن كرم، ورئيس لجنة الطعون المستشار حمدان الزيودي.

واعتمدت اللجنة 30 يوليو الجاري تاريخاً لتسلّم استمارات المرشحين وغلق باب الترشح، على أن تقوم لجنة الانتخابات بإصدار قائمة المرشحين المعتمدة يوم 5 أغسطس المقبل، وقبول الطعون والاعتراضات في اليوم الذي يليه مباشرة.

كما حدّدت لجنة الطعون تاريخ 18 من أغسطس المقبل موعداً لغلق باب الاعتراض قبل أن يتم إصدار قرارات الطعون يوم 25 من الشهر ذاته.

واعتمدت لجنة الانتخابات إصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي يسبق تاريخ يوم إجراء الانتخابات التكميلية بـ41 يوماً لإتاحة الفرصة أمام المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، على أن تتقبل لجنة الطعون الاعتراضات الواردة على نتائج الانتخابات يوم 8 أكتوبر المقبل بعد يوم واحد من موعد الانتخابات، ومن ثم إغلاق باب تلقي الطعون يوم 10 أكتوبر، قبل أن تكشف عن قرارات الطعون يوم 14 من الشهر نفسه، حيث حددت اللجنة مواعيد العمل ما بين الساعة التاسعة صباحاً والـ12 ظهراً طوال مرحلة الإجراءات الانتخابية.

وشهد اجتماع لجنة الانتخابات تسمية حسن المرزوقي متحدثاً رسمياً باسم اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها التنسيقي على إضافة عضوين إلى لجنة الطعون هما محمد أحمد الظنحاني، ومحمد مطر الطنيجي، مع إضافة يوسف أحمد بن كرم إلى لجنة الانتخابات ليصل العدد إلى خمسة أعضاء، حسب ما تنص عليه اللوائح بشأن تشكيل عضوية اللجان.